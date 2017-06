Véspera de Corpus Christi tem quatro vezes mais mortes na estrada

Compartilhar Facebook

Quatro pessoas morreram nesta quarta-feira em acidentes registrados em rodovias federais que cortam o Estado. Em 2016, a PRF registrou uma morte na Operação Corpus Christi.

Com as quatro mortes ocorridas nas estradas do Espírito Santo nesta quarta-feira (14), véspera de feriado de Corpus Christi, o número de mortos neste período do ano já é quatro vezes maior do que o registrado em todo o feriado do ano passado. Em 2016, a Polícia Rodoviária Federal registrou uma morte em 46 acidentes durante a Operação Corpus Christi.

Nesta quarta-feira, foram pelo menos quatro acidentes graves, sendo três deles resultando em morte. Um deles aconteceu em Sooretama, região Norte do Estado, e envolveu dois automóveis. Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas. Elas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Linhares.

Por volta das 7h15, outro acidente foi registrado na BR 101, dessa vez em Ibiraçu, também na região norte. Segundo a PRF, a colisão envolveu duas carretas e um automóvel, próximo ao Mosteiro Zen Budista. A Eco 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, informou que uma vítima ficou em estado grave e outras três pessoas envolvidas no acidente não se feriram.

A batida aconteceu quando um veículo, que seguia no sentido norte, tentou uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com um caminhão que seguia no sentido sul. Após o acidente, uma carreta que seguia atrás do caminhão não teve tempo para frear e acabou batendo na traseira dele.

Já em Ibatiba, na região do Caparaó, a motorista de um carro não resistiu aos ferimentos e morreu após sair da pista e capotar em um barranco. Ela seguia no sentido Vitória x Belo Horizonte. O acidente aconteceu na altura do km 150 da BR-262, na Curva da Ferradura.

E por volta das 13h10, um atropelamento foi registrado na altura do Km 291 da BR-101, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. De acordo com a PRF, testemunhas disseram que uma carreta semi-reboque seguia no sentido Serra x Cariacica, quando a vítima, um homem de 38 anos, teria se jogado na direção de um dos eixos traseiros do veículo. O homem foi arrastado por aproximadamente 300 metros e morreu na hora.