Uma pessoa morre em grave acidente entre Vila Nelita e Santo Agostinho, em Água Doce do Norte

Uma pessoa morreu em um grave acidente entre uma moto e um carro, na rodovia ES 080, entre Vila Nelita e Santo Agostinho, distritos de Água Doce do Norte, na tarde deste sábado, 10 de junho.

Segundo informações, o Sr. Valteir Lourenço da Silva, morador de Santo Agostinho estava pilotando sua moto quando bateu de frente com um veículo que vinha em sentido contrário. Com o impacto da batida, Valteir foi lançado por cima do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A polícia foi acionada e isolou o local até a chegada da perícia.

Valteir trabalhava no Supermercado Spíndola e era filho do Sr. Vantuil Alves de Oliveira. Ele deixa esposa e dois filhos.

Thiago Quirino