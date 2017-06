Tradicional montagem de tapetes nas ruas esta acontecendo em BSFco, em comemoração a Corpos Christi.

Compartilhar Facebook

Fieis levantaram cedo para confeccionar o tapete de Corpos Christi, na Matriz de Barra de São Francisco, onde as 17.hs desta quinta feira acontecerá a Santa Missa e seguindo a procissão de Corpos Christi pelas ruas da Cidade. Quem madrugou mesmo para acompanhar os primeiros movimentos foi o fotografo urbano Mazinho do Hospital. Vejas as primeiras fotos do nosso artista.

O Evento acontece em outros municípios capixabas:

Missas, tapetes e procissões: Confira a programação de Corpus Christi no Espírito Santo!

Em diversas localidades do Estado, as paróquias preparam programações especiais com missas e procissões nos tapetes confeccionados pelas ruas locais.

As ruas de diversas localidades do Espírito Santo receberão um colorido especial na próxima quinta-feira (15). Neste dia a Igreja Católica celebra, em todo o mundo, a festa de Corpus Christi, uma solenidade que reúne fé, tradição e arte.

Na Grande Vitória, um tapete temático de 1.350 metros será confeccionado ao longo da Avenida Região Sudeste, na paróquia Sagrados Corações de Jesus e de Maria, do bairro Barcelona, na Serra. A missa acontece às 18 horas, seguido de procissão luminosa, com benção do Santíssimo e show.

Na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Morada de Laranjeiras, também no município da Serra, acontecem duas missas. A primeira será celebrada as 8h30 na Matriz São José e seguida de procissão até a igreja Nossa Senhora Rainha da Paz. Às 18 horas a missa acontece na Igreja Sagrada Família e seguida de procissão até a Igreja Santa Rita de Cássia.

Já no interior do Estado, a cidade de Castelo é uma das opções mais procuradas por turistas e fiéis. No local, mais de três mil voluntários irão confeccionar um tapete de 1,5 quilômetro. Com o tema ‘Eucaristia, fonte de vida’, a 54ª edição do evento acontece nos dias 14 e 15 de junho (Programação abaixo).

Em Colatina, região Noroeste do Estado, o bispo diocesano, dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, presidirá a Solenidade, às 17 horas, na Praça Sol Poente. Os tapetes serão confeccionados ao longo da praça e a proposta é priorizar a utilização de materiais recicláveis na criação das cenas.

Em Anchieta, região Sul do Estado, a comunidade católica da Paróquia Nossa Senhora da Assunção irá confeccionar dois quilômetros de tapetes, que serão produzidos da Praça São Pedro até a capela de Cristo Rei, no bairro Canta Galo, pela avenida Rauta. A procissão terá início às 8h30, na igreja de São Pedro e a missa está prevista de acontecer às 10h, na capela de Cristo Rei.

Confira a programação de diversas paróquias do Estado:

Castelo

Quinta-feira (15)

7h – Missa dos Grupos de Círculos Bíblicos

9h – Missa da Catequese e da Infância e Adolescência Missionária

10h30 – Missa dos Jovens

12h – Missa das Comunidades

16h – Missa Campal

17h30 – Procissão do Santíssimo Sacramento

18h30 – Encerramento

Veja como chegar!

Cariacica

Jardim América – Santa Maria Goretti

12 à 14/06 – 19h30 – Tríduo

Quinta-feira (15)

17h – Missa na quadra do Colégio Passionista

Campo Grande – Santuário do Bom Pastor

12 à 14/06 – 19h30 – Tríduo

Quinta-feira (15)

8h – Missa Solene no Santuário seguido de procissão até a quadra do Reame

Porto de Santana

16h – Missa na Comunidade Santa Luzia e em seguida procissão nas ruas de Santana com o Santíssimo Sacramento ate a Comunidade Sagrada Família para a benção com o Santíssimo

Serra

Barcelona

Quinta-feira (15)

18h – Missa seguida de procissão luminosa

Morada de Laranjeiras

Quinta-feira (15)

8h30 – Missa na Matriz de São José com procissão até Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz

18h – Missa na Igreja Sagrada Família com procissão até Igreja Santa Rita de Cássia

Vila Velha

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Praia da Costa

Quinta-feira (15)

16h – Missa na Praia (Avenida Champagnat) seguida de procissão

Vitória

Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha

17h – Missa campal seguida de procissão na rua da igreja Matriz

Basílica de Santo Antônio

15h – Missa Solene seguida de procissão

Viana

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Viana Sede

15h – Santa Missa celebrada pelo Pároco Padre Luís Antônio Oggioni, no Ginásio de Esportes Germano Lube, e Primeira Eucaristia de 103 crianças/adolescentes

Após Santa Missa, procissão e benção do Santíssimo

Anchieta

8h30 – Procissão saindo da Praça São Pedro até a Capela Cristo Rei, onde serão produzidos 2 km de tapete

10h – Missa Solene na capela Cristo Rei

Colatina

17h – Missa na Praça Sol Poente, com o bispo diocesano, dom Wladimir; concelebrada pelos padres da cidade (missa em nível de área, com participação de todas as sete paróquias da cidade)

Haverá confecção de tapetes

Aracruz

Paróquia São João Batista – Aracruz

17h – Missa na igreja matriz, com Pe. Antonio Luiz Pandolfi

Haverá confecção de tapetes

Paróquia Coração Eucarístico de Jesus – Guaraná/ Aracruz

15h – Missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus (Jacupemba), com Pe. Roberto Carlos

18h – Missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus (Matriz), com Pe. Roberto Carlos

Santa Tereza

Paróquia Santa Teresa – Santa Teresa

8h – Missa em São João de Petrópolis, com frei Geraldo

10h – Missa e festa em Alto Tabocas, com frei Iduino

18h – Missa em Nossa Senhora Aparecida, com frei José

18h – Missa em Alto Caldeirão, com frei Anselmo

Em todas as comunidades, haverá confecção de tapetes

18h30 – Missa na sede de Santa Teresa

Procissão na Rodovia Josil Espindola Agostini até a Capela Santa Catarina, onde haverá missa presidida por frei Iduino

Linhares

Paróquia Santa Rita de Cássia – Araçá/ Linhares

8h – Missa na Comunidade Sant’Anna (Pontal do Ipiranga), com Pe. Wilderson

17h – Missa na Matriz, onde haverá confecção de tapetes, com Pe. Wilderson

Paróquia São Paulo Apóstolo – Bebedouro/ Linhares

17h – Missa (saída em frente à igreja matriz São Sebastião em direção à Comunidade São Daniel Comboni)

Haverá confecção de tapetes

Laranja da Terra

Paróquia Missionária São Francisco de Assis – Laranja da Terra

9h – Missa na Comunidade São Luiz Gonzaga (São Luiz de Miranda), com Pe. Deoclecio

12h – Missa na Comunidade Bom Jesus (Sobreiro), com Pe. Deoclecio

18h – Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Cinco Pontões), com Pe. Deoclecio

Em todas essas comunidades haverá confecção de tapetes

Baixo Guandu

Paróquia São Pedro – Baixo Guandu

17h – Missa na Praça do Jardim, com Pe. Luismar

Haverá confecção de tapetes.

Itarana

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Itarana

8h – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha (Rizzi), com Pe. Marinaldo

10h30 – Missa na Comunidade São José, com Pe. Marinaldo

16h – Missa na igreja matriz, com Pe. Marinaldo

Na igreja matriz, haverá confecção de tapetes

João Neiva

Paróquia São José – João Neiva

8h – Missa na comunidade de Acioli

10h – Missa na comunidade de Barra do Triunfo

19h – Missa na igreja matriz

Sooretama

Paróquia Cristo Rei – Sooretama

8h – Missa na Comunidade São Sebastião (Juncado), com Pe. Gabriel

16h – Missa na igreja matriz, com Pe. Osvaldo

Haverá confecção de tapetes

Marilândia

9h – Missa na igreja matriz com Pe. Neil

19h – Missa na igreja matriz com dom Décio

Haverá confecção de tapetes

As programações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Vejas as Fotos de BSFco – ES