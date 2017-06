Tradicional Jantar do Dia dos Namorados foi sucesso na CHURRASCARIA ALMEIDA – Veja as Fotos

O tradicional jantar romântico a luz de velas, com musica ao vivo, saboroso vinho de qualidade e o cardápio da sedução realizado pela familia Almeida, ”foi um sucesso”. A churrascaria lotou, com casais das cidades de Barra de São Francisco e cidades vizinhas

Quem aproveitou para comemorar o Dia dos Namorados na CHURRASCARIA ALMEIDA acertou em cheio na escolha. Casais apaixonados de toda a região aproveitaram momentos muito especiais preparados exclusivamente para eles, em uma noite muito romântica e inspiradora.

O ambiente todo romântico e envolvente agradou todos os casais apaixonados, que durante o jantar também participaram de sorteios de brindes especiais. Os felizardos que ganharam saíram felizes com mais um motivo para comemorar principalmente quem levou um delicioso espumante “ Chandon’’. O sócio gerente da A CHURRASCARIA ALMEIDA Filipe Almeida disse que mais uma vez foi surpreendido diante do grande sucesso e que já começou planejar para o próximo ano. Filipe disse que vai aumentar o espaço para atender um numero maior de casais, neste ano a procura foi grande e não teve como atender um numero maior de reservas.

A CHURRASCARIA ALMEIDA é um ambiente social e totalmente com requinte familiar, onde tem uma família preparada para atender a sua, quem frequentar uma vez volta sempre, onde seus donos e colaboradores apresentam alegres, bem extrovertidos com bom atendimento, dedicação e respeito. Os produtos servidos são de qualidade, no ponto, com temperos leves e muito saborosos. Uma cozinha profissional, bem organizada com muita higiene, carne macia e de boa procedência garantida.

Tatiele, Michely , Filipe e família Almeida agradece em especial seus clientes e amigos por mais esta grande realização que já é uma grande tradição nos meses de Junho realizar o jantar do dia dos namorados. A expectativa não consegue ir embora, já estamos aqui com ela para o próximo ano, com muita vontade de começar preparar tudo de novo; Explicou Tatiele. Olha não da vontade de desmontar nada, tudo muito gostoso o ambiente me parece estar cheio de amor, veja que brilho; destacou Michely. Os casais mostravam satisfeitos e felizes diante do requinte apaixonado a luz de vela e um grande show musical apresentado por Juh Batista, diretamente do Programa Raul Gil.

Som, luz e ornamentação num show a parte fez da noite dos namorados, uma noite especial.

Veja mais fotos do evento: