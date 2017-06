Tirulipa faz piada e lança música após ser confundido com assaltante capixaba; assista

Compartilhar Facebook

Twitter

pós ter desmentido por meio de sua conta no Facebook nesta última semana que não era o rapaz que havia sido preso após tentativa de assalto na Grande São Paulo, Tirulipa fez da situação uma paródia da música “Eu Era”, de Marcos e Belutti, transformando-a em “Não Era”.

Publicado neste domingo (11) em seu canal oficial do YouTube, o humorista falou sobre a canção. “O assunto da semana nas redes sociais foi um cara que roubou lá no Espírito Santo e disseram que o cara era a minha cara, parecia comigo. Realmente, de fato o infeliz parece mesmo. É lógico que aqui no canal do ‘Tirullipa Show’ você sabe que a gente perde o amigo mas não perde a piada. Então a paródia que vou fazer é do Marcos e Belutti, a música é ‘Eu Era’ e eu fiz ‘Não Era’”, conta.

No vídeo, ele brinca com a prisão e narra tudo que passou após a confusão dos internautas entre ele e um bandido. “Aí nasceu alguém com as tuas fuças / Parece até que é seu irmão gêmeo / E tá no camburão da viatura / Porque tem um Q.I. de um jumento / Você pensou que fosse outra pessoa / Se espalhou pelo Brasil inteiro /Até minha mãezinha ficou doida / Achou que o Tirulipa tava preso”, dizia a letra.