TENHA O MELHOR VERÃO NO CONFORTO DE SUA CASA! A POOL LAZER está com PREÇOS REDUZIDOS e maior prazo para pagar. Veja

Estamos no Verão, período calorento com temperaturas altas. O verão está cada vez mais intenso no nosso país e nada melhor do que uma piscina para suportar as altas temperaturas. “Clubes lotados, praias sem segurança, estradas perigosas trazendo um desconforto total na hora de descansar e fazer um lazer com conforto e tranquilidade!’’

Que tal descansar e ter um lazer no conforto de sua casa, onde possa receber os amigos ou simplesmente passar bons momentos com a família? Essa é uma ótima ideia e você pode aproveitar o fim da estação para começar a planejar a sua casa para o verão.

Não existe nada melhor que curtir um banho de piscina no calor, não é mesmo? Pensando nisso, criamos um forma de pagamento especial e reduzimos os preços para que você tenha um ambiente perfeito para relaxar, curtir com a família e os amigos. Você personaliza a sua piscina do jeito que você quer aproveitando de forma decorativa o espaço seja ele externo ou interno sobre orientação de um dos nosso profissionais na ideia inicial até a finalização da planta.

Estamos com a melhor condição de pagamento por tempo ilimitado, você pode construir a sua piscina com entrada de 30% e o restante em até 18 vezes iguais, ou o valor total em até 12 vezes no cartão de credito.

Solicite um orçamento sem compromisso e faça uma avaliação do local descobrindo o tipo de projeto que cabe no local.

Como escolher o melhor tipo de piscina para sua casa

Para começar seu projeto é importante ter algumas informações, como a escolha da empresa que vai desenvolver o seu projeto, levando em conta o seu tempo de mercado e referencia na qualidade seus serviços, custo do produto, manutenção, tipo do terreno, tamanho, profundidade e durabilidade.

Nesse artigo a POOL LAZER irá apresentar os tipos de piscinas mais comuns, suas características e tudo o que precisa saber para construir uma linda piscina na área externa da sua casa do menor espaço ao espaço amplo, levando em conta decoração, alojamento e beleza

A primeira coisa que deve fazer é verificar se o espaço que tem disponível na sua residência tem o tamanho mínimo e se é apropriado para essa construção. Para isso, você precisará da avaliação de quem entende do assunto com pratica e experiência de mercado assistindo por meio de um bom projeto de arquitetura ou engenharia, que irá indicar as melhores e mais seguras formas de realizar a obra.

Feito isso, ficará muito mais fácil escolher entre os vários tipos de piscinas disponíveis no mercado.

Veja abaixo os modelos mais procurados pelos brasileiros e informações sobre tamanhos, qualidade, economia e mão de obra fácil.

Alvenaria (Concreto)

As piscinas de alvenaria, também conhecidas como de concreto, já foram mais populares, mas têm perdido espaço nos últimos anos por ser uma das mais caras e demoradas para construção, oferecendo sérios riscos de vazamentos dependendo do seu tipo de revestimento gerando imensos prejuízos. Apesar disso, elas ainda são as mais duradouras, cerca de 30 anos, além de ter grande resistência mecânica.

Elas também oferecem várias opções de tamanho, forma e profundidade, já que são construídas de acordo com o projeto criado. Você ainda pode escolher o tipo de revestimento levando em consideração a beleza, higiene e a praticidade para limpeza.

Os revestimentos mais comuns são os azulejos e as sofisticadas pastilhas de vidro. Vale alertar para o risco de o azulejo quebrar, o que pode causar acidentes, além de, talvez, ser difícil encontrar o mesmo modelo para reparo. Esse tipo de piscina exige muito cuidado com a manutenção e limpeza, pois se a água ficar sem tratamento e o rejuntamento escurecer ela ficarão com aspecto sujo e desagradável. Caso ela seja revestida de Vinil, o assunto é outro trazendo economia, melhor aproveitamento, designer personalizado, higiene e zero risco de vazamento.

Fibra de Vidro

Apesar de existir menos opções de tamanhos e formatos, por serem pré-fabricadas, foi esse estilo de piscina que abriu as portas para que muita gente pudesse realizar o sonho que antes era acessível apenas para quem tinha uma situação financeira muito privilegiada.

As piscinas de fibra de vidro têm grandes vantagens como longas garantias e ser de fácil instalação.

Elas são muito resistentes a vazamento e de fácil limpeza, pois têm a superfície lisa evitando assim o acúmulo de fungos e bactérias. Mas para que ela fique intacta por muitos anos é preciso ter atenção com a manutenção. Se os cuidados necessários não forem seguidos corretamente a superfície pode criar bolhas.

Um detalhe muito importante a se observar é a atenção na hora de comprar e contratar o serviço de instalação. Como dissemos anteriormente, esse é um estilo pré-fabricado, por isso os responsáveis pela instalação devem verificar se é possível chegar com a piscina até o local desejado, ou seja, se não há construções ao redor que causem empecilhos. Além de existir muita ineficiência e descaso na instalação. Não basta colocar a piscina no buraco. Deve ser realizado um estudo de instalação para que a duração seja realmente eficaz.

Vinil

Esse estilo tem se tornado um dos tipos de piscina com maior facilidade para instalação, pois ele oferece todas as vantagens das anteriores, como a beleza das piscinas de alvenaria e sem risco de vazamento como as de fibra de vidro, além de ter um custo ótimo e melhor aproveitamento na quantidade de água e espaço.

Diferente das de Fibra de Vidro, as piscinas de vinil são ideais para quem quer versatilidade nos formatos e profundidade, pois são construídas com paredes de bloco de concreto e revestidas com material vinílico.

”O vinil conta com grande resistência pode durar entre 30 e 40 hoje com as novas tecnologias tornou o material muito mais duradouro.”

Vidro

Para quem deseja uma experiência totalmente nova e sofisticada, a piscina de vidro é a escolha correta. Mas prepare o bolso, porque essa é também uma das opções mais caras disponíveis no mercado. A começar pelo projeto, que deve ser minuciosamente feito nos termos de segurança.

O terreno deve estar preparado para a chegada do vidro, com quadros de aço inox nivelados e totalmente planos, para não existir o risco de o vidro quebrar no momento de encher a piscina. Mesmo assim os engenheiros garantem ser totalmente seguro e indicam os vidros laminados múltiplos, que são compostos por várias camadas de vidro e material plástico altamente flexível.

A principal vantagem da piscina de vidro é o valor decorativo. Ela certamente irá agregar ao imóvel, deixar sua casa com um ar muito sofisticado, além de permitir uma iluminação, com luzes de LED, resultando em um efeito sem igual.

Agora que você já conhece os tipos de piscina disponíveis no mercado, pense bem sobre o formato e a profundidade. Se você tiver, por exemplo, crianças em casa, vale pesquisar sobre normas de segurança ao criar uma área mais rasa. O ideal seria ter uma piscina exclusiva para os baixinhos.

Pensando em você

Outro item relevante é o tempo que o proprietário tem disponível para manutenção. O ideal seria zero de manutenção.

Manter uma piscina limpa e segura para os banhistas requer atenção. Caso contrário, o motivo de lazer e diversão pode se tornar um pesadelo, demandando muito tempo e dinheiro. Porém com o acompanhamento técnico dês da implantação da idéia do projeto tudo torna – se mais fácil, e o planejamento econômico é colocado em pratica com resultados surpreendentes.

Uma dica, para combater o vilão! Pergunte sobre o clorificador (REPOSITOR DE CLORO) e o robozinho, um investimento que o bom profissional não pode deixar de te oferecer. Isto é dinheiro, economia de 02 a 10 mil reais por ano dependendo do tamanho da piscina.

