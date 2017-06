Suspeito de incendiar carro em Colatina é preso em Ecoporanga

Compartilhar Facebook

O suspeito de colocar fogo em um carro e causar um acidente na madrugada deste sábado (17), após briga em uma boate de Colatina, foi preso neste domingo (18) em Ecoporanga, região Noroeste do Espírito Santo. A prisão foi realizada pelas equipes da Polícia Civil de Colatina e Ecoporanga.

Na madrugada de sábado (17), segundo informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que depois da confusão na casa de festas, um dos envolvidos saiu em um veículo Volkswagen Gol. Um outro envolvido na discussão fechou o Gol com uma caminhonete Chevrolet S10. Em seguida, colocou fogo no automóvel.

Um caminhão de transporte de gado estava estacionado perto do local e também foi atingido pelo fogo. Não havia nenhum animal no veículo. Pela manhã, o fogo já havia sido controlado, mas os veículos permaneciam no local.

Na fuga, o motorista da caminhonete colidiu o veículo contra um poste e derrubou a estrutura. Por causa do acidente, quatro bairros próximos ficaram sem energia elétrica. Pela manhã, funcionários da empresa Luz e Força Santa Maria tentavam substituir o poste que foi derrubado.

Apesar do incêndio e do acidente, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros informou que a perícia será feita pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, os motoristas do Gol e do caminhão prestaram depoimento na manhã deste sábado (17). Já o motorista da caminhonete, preso neste domingo, fugiu do local no sábado.