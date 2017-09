SOS Nascentes: Policiais e crianças plantam 170 mudas em Barra de São Francisco

Em comemoração ao dia da árvore, em 21 de setembro de 2017, às 07h30min, militares do 11º BPM, juntamente com alunos do 5º ano, da Escola Elizabeth Trzoseki da Silva, de Vila Paulista, fizeram um passeio ecológico pelo Córrego Boa Sorte, em Barra de São Francisco/ES e realizaram o plantio de 170 mudas de árvores nativas na propriedade do Sr. Obedes Adamar de Souza.

O programa SOS Nascentes tem como parceira a Empresa Mineração Guidoni, que vem apoiando e doando todas as mudas de árvores a serem plantadas. Só neste ano de 2017 já foram plantadas mais de 1200 mudas em nascentes da região do 11º BPM.

Após o passeio e o plantio das mudas o grupo de alunos e militares confraternizaram com um lanche na propriedade do Sr. José Carlos Taufner, encerrando assim a comemoração ao dia da árvore.

Por Valmer Simões