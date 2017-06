Sob Investigação e sem previsão para reinicio das obras, rodoviária de B.S.Francisco que foi deixada só no papel.

Compartilhar Facebook

”Uma das obras mais esperadas pelos moradores de Barra de São Francisco, serviu por durante anos como instrumento de campanha para ganhar o voto do eleitor mas nunca saiu do papel.”

Com o objetivo de iludir o eleitor um projeto foi apresentado no período eleitoral, homens foram colocados no canteiro de obra pela administração pública anterior. Mas obra da rodoviária não saiu do papel e da expectativa de poder contar com um novo terminal rodoviário.

Este é dos problemas herdado pelo atual prefeito Alencar Marim que ainda segue sem previsão para reinicio das supostas obras apresentada a população. A construção rodoviária foi supostamente dado inicio no mandato do prefeito Luciano Pereira (DEM), e ainda no seu mandato a obra foi paralisada.

Desde que assumiu a prefeitura, Alencar Marim esta trabalhando e buscando uma solução para retomar o inicio das obras, o que parece ficar ainda mais difícil diante auto índice de irregularidade e a falta de dinheiro em caixa.

Deforma ma intencionada a quem tenta colocar este problema na conta do prefeito Alencar Marim. Alencar levantou uma comissão para examinar o teor do projeto, os gastos feitos as condições do contrato e o parecer jurídico, que será apresentado nos próximos meses a população respeito desta obra.

O prefeito Alencar disse que construir a rodoviária é uma das suas metas, vai fazer tudo dentro das normas e sua maior ação neste momento está sendo colocar a casa em ordem para que projetos importantes como este possa fluir sem nenhuma interrupção.

Quando era prefeito, Luciano Pereira chegou a anunciar que já tinha dinheiro em caixa para construção de uma Estação Rodoviária para a cidade. “A construção será com recursos próprios, após economizarmos, pois estamos administrando com transparência e o dinheiro já está reservado para este fim”, disse Luciano Pereira na época.

No projeto apresentado, a nova Rodoviária contempla um amplo espaço de circulação, estacionamento para usuários, redistribuição de postos de embarque e desembarque, e atenção especial às leis de acessibilidade e código de segurança contra incêndio e pânico.

Além de instalação de postos para a polícia militar e do corpo de bombeiro, a nova rodoviária iria ganhar também uma praça de alimentação e lojas que seriam locadas para ajudar nas despesas com o funcionamento da estação. O que não ficou claro é que o projeto não sairia do papel e o que teria era apenas uma degustação com sabor de voto nas urnas.

Pelo que tivemos de informação, muito breve vamos retorna com uma decisão final sobre este assunto. O que podemos garantir que a situação é diferente do foi apresentado até hoje. Temos que respeitar o trabalho do prefeito e seu planejamento, porque apresenta ser inteligente com garantia de resultados positivo para população.

Drumon