Sesa promove em Vila Pavão mais uma etapa das oficinas de planificação da atenção à saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (SESA), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Pavão, promove nesta semana, mais uma etapa de oficinas de Planificação da Saúde, direcionadas aos profissionais da saúde do município.

Os encontros serão realizados nos dias 27 e 28 de junho (terça-feira e quarta-feira), no salão paroquial da Igreja Missouri, a partir das 8 horas da manhã.

As oficinas têm por objetivo, capacitar os servidos da saúde do município para que possam trabalhar dentro do novo modelo de atendimento ao cidadão exigido pelo Consorcio Público da Região Norte do Espírito Santo (CIM-Norte/Unidade da Rede Cuidar Norte, em processo de implantação no município de Nova Venécia.

A SESA está promovendo essas oficinas de planificação nos 14 municípios do Norte do Estado que integram o CIM Norte : Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão.

As primeiras oficinas foram realizadas no município nos dias 30 e 31 de maio.

As oficinas estão sendo ministradas por 30 facilitadores capacitados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Com o objetivo de identificar os principais problemas de saúde em cada região e organizar o atendimento ao usuário, as atividades envolvem cerca de 2.400 profissionais de saúde municipais, entre, técnicos e gestores regionais municipais.

As atividades serão realizadas mensalmente, até o mês de setembro, e tudo o que for discutido será colocado em um plano de ação, que vai sendo monitorado a cada período de dispersão, por cada município e equipe da Superintendência.