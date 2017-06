Separado de Marquezine, Neymar canta ‘Você jogou fora a louca paixão’ em show de Thiaguinho no ES

O atacante do Barcelona está de férias no Brasil e viajou para Vitória com amigos. No meio do show ele foi convidado a subir ao palco e cantou “Tarde Demais”

Solteiro, depois de mais um término com a atriz Bruna Marquezine, o atacante do Barcelona Neymar Júnior veio prestigiar o show de Thiaguinho na área verde do Álvares Cabral, em Vitória.

Convidado a subir ao palco, o atleta dividiu os vocais com o amigo e soltou a voz na música “Tarde Demais”, do grupo Raça Negra. “Você jogou fora os sonhos que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena amor”, cantou.

O jogador está de férias no Brasil e viajou para o Espírito Santo com amigos. Entre eles Gabriel Jesus, atacante do Manchester City