Seleção de Mantena vence Real Noroeste por 2×1 com o estádio lotado

O torcedor que compareceram ao Estádio Rafael de Carvalho, em Mantena, nesta terça feira a tarde para acompanhar o duelo entre Seleção de Mantena x Real Noroeste Capixaba até que gostou do que viu, mas o torcedor do Real Noroeste pode colocar a barba de molho porque o time Capixaba apresentou um péssimo futebol e um elenco muito fraco em Mantena.

Segundo informações o time que esteve em Mantena é uma mescla de titulares com jogadores sub-20, mas Mantena não tem nada haver com isso e jogando com seriedade para cima dos Merengues a equipe de Mantena venceu com dois gols de falta, o primeiro marcado por Matheus Escala, o atleta que foi excluído da Taça Cidade acabou jogando como novidade na seleção da cidade, e o outro gol também de falta foi de Rafael Prudente que cobrou com muita maestria para fazer 2×0.

Seleção de Mantena venceu em jogo festivo

O jogo já seguia para a parte final quando o Real Noroeste em falha do goleiro Tainha conseguiu diminuir o placar e colocando números finais a partida em 2×1 para Mantena. O torcedor presente lotou as dependências do Estádio Rafael de Carvalho que depois de muitos anos trouxe de volta a Mantena uma equipe profissional.

Outro detalhe que não pode passar em branco é que a seleção de Mantena não contou com nenhum escrete para a partida como estava previsto, a oportunidade foi dada a atletas de Mantena, valorizando assim o futebol local.

Na preliminar o Mantenense Master empatou com Volante Master em 1×1 em jogo dos veteranos na rivalidade da cidade. Esta foi mais uma realização da prefeitura de Mantena para comemorar a festa da cidade. O prefeito João Rufino está em alta perante a opinião publica de Mantena.

