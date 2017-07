Secretaria de Educação do ES abre três editais para seleção de profissionais em designação temporária

Inscrições serão feitas pela internet a partir desta quinta-feira (6) até o dia 13 de julho. Remuneração mais alta é de R$ 3.554,92.

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) abriu três processos seletivos para a contratação de profissionais em designação temporária. Os editais foram publicados nesta terça-feira (4). Confira os editais.

As seleções são para professor habilitado, pedagogo e coordenador; professores não habilitados; profissionais para atuar nos cursos técnicos de educação profissional.

As vagas serão abertas para todos os municípios do estado observando a necessidade de cada região. Os cargos, disciplinas e pré-requisitos estão detalhados nos editais

Seleção

Os processos seletivos têm três etapas: inscrição, classificação, chamada e contratação.

As inscrições serão realizadas apenas pela internet, no site www.selecao.es.gov.br, a partir das 10h desta quinta-feira (6) até as 17h do dia 13 de julho. Elas terão caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada cargo.

A segunda etapa será a comprovação de títulos e formalização do contrato. A divulgação do cronograma de chamada para o comparecimento dos candidatos classificados será divulgada no site da Sedu e no site da seleção.

A formalização do contrato temporário será feita de acordo com a conveniência e necessidade da administração pública, segundo a Sedu.

Habilitados

As remunerações variam entre R$ 1.982,55 e R$ 2.119,28, para carga horária de 25 horas, de acordo com referência do título exigido como pré-requisito. Confira o edital.

Não habilitados

As remunerações variam entre R$ 1.093,82 e R$ 3.554,92, para carga horária de 25 horas, de acordo com referência do título exigido como pré-requisito. Confira o edital.

Educação profissional