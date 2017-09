Reforma política: Depois de coligações e cláusula de barreira, pauta é financiamento

Nanicos planejam como sobreviver, e Senado tenta regra para bancar campanhas

PARTIDOS POLÍTICOS EM RISCO

Se repetidos os resultados de 2014, estas seriam as legendas que deixariam de receber fundo partidário em consequência da cláusula de barreira.

BRASÍLIA — Após aprovar, na noite de quarta-feira, a proposta que cria uma cláusula de barreira em 2018 e põe fim às coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020, a reforma política pode ter chegado ao seu limite. Nas próximas duas semanas, o Congresso tentará concluir a votação desses dois pontos e, se possível, um meio de financiamento. O dia 7 de outubro é a data limite para as novas regras valerem nas eleições do ano que vem.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse ontem que, mesmo com a conclusão da votação pelo plenário da Câmara na próxima terça-feira, haverá tempo hábil para os senadores aprovarem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com as coligações e cria a cláusula de barreira. Segundo Eunício, no Senado, a contribuição, além de concluir a votação da PEC, será tentar fechar um texto para resolver o financiamento de campanha. Na Câmara, fracassou a tentativa de criar o chamado “fundão” — um fundo público bilionário para bancar as campanhas.

Dá tempo sem problema. Se a Câmara aprovar na próxima terça-feira e mandar para o Senado, eu vou conversar com as lideranças para nós quebrarmos o interstício (período mínimo de debate entre as votações). E, se não houver consenso para isso, vou fazer sessões sobre sessões para que a gente aprove até o dia 7 — disse Eunício.

A proposta que está sendo negociada no Senado para criar um fundo eleitoral tem resistências na Câmara. Vários parlamentares reclamam do fato de usar emendas de bancada (verbas destinadas a grupos de deputados de cada estado) e ainda de acabar com os programas eleitorais.

Embora o fim das coligações esteja previsto somente para 2020 em diante, a cláusula de barreira de 1,5% está prevista para 2018. Esse é o percentual mínimo que os partidos terão que obter dos votos nacionais para terem direito a recursos do fundo partidário e tempo de TV. Até 2030, esse percentual chega a 3% dos votos. Considerando os dados da eleição de 2014, das 35 legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas 11 conquistaram os 3% exigidos na proposta: PT, PSDB, PMDB, PSB, PP, PSD, PR, PRB, DEM, PTB e PDT.

O PCdoB — um dos principais partidos de oposição ao governo do presidente Michel Temer — seria atingido. A líder da sigla no Senado, Vanessa Grazziotin (AM), ressaltou que o partido está “focado em superar e ampliar” os votos previstos pela PEC.

Apesar de liderar um dos partidos que estão no limite previsto na cláusula, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) avalia como razoável a proposta aprovada na Câmara. Para o senador, “nem o Papa Francisco consegue governar um país que tem 35 partidos”.

— O que não pode é o partido político não ter votos, se valer de recursos públicos, e criar uma oligarquia partidária que se perpetua com estrutura de máquinas partidárias — avaliou o líder da Rede.

TENDÊNCIA DE FUSÕES EM SÉRIE

Enquanto isso, na Câmara, o vice-líder do Solidariedade, Major Olímpio (SP), avaliou que as siglas menores tendem a se fundir com partidos maiores. O deputado apontou que a tendência da PEC “é acabar com o comércio de legendas”, uma vez que “é um ótimo negócio fundar um partido e vendê-lo a cada dois anos nas eleições”.

— É preciso acabar com a ‘cafetinagem’ política e a cláusula de barreira vai contribuir para isso — argumentou o deputado.

Já o líder do PSOL na Casa, Glauber Braga (RJ), destacou que a ideia do partido é “trabalhar para enfrentar e vencer” o percentual estipulado pela nova legislação.