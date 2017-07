Receita: Delícia para Festa Junina

Uma das comemorações mais tradicionais do Brasil são as festas juninas, principalmente pelas comidas típicas com fubá, milho ou amendoim. Junior Durski, chef da rede de restaurantes Madero, aproveita esta época do ano para compartilhar uma receita de família, o tradicional bolo de amendoim criado pela sua avó materna, Isabel Ossowski. A receita faz tanto sucesso que o chef incluiu o bolo no cardápio do Madero Prime, primeiro restaurante da rede e que fica em Curitiba, no Paraná.

“O amendoim é um dos ingredientes mais característicos do Brasil e a maioria das pessoas gostam. O amendoim é versátil, barato e saboroso. A receita da minha avó Isabel é muito especial porque leva doce de leite e dois outros ingredientes que os clientes amam, a cenoura e o chocolate, para a combinação ficar ainda mais gostosa”, conta o chef.

04 ovos, clara e gemas separados01 xícara e meia de açúcar250 gramas de cenoura02 xícaras de farinha de trigo01 xícara de óleo05 colheres e meia de chocolate em pó02 colheres de fermento100 gramas de amendoim torrado e moído300 gramas de doce de leite

Modo de preparo

Bata as claras, coloque uma pitada de sal e reserve. Na sequência, bata as gemas, o óleo e o açúcar. Acrescente a cenoura ralada e depois coloque a farinha e o chocolate, sempre em baixa velocidade. Retire da batedeira, acrescente o fermento, as claras em neve e misture bem. Unte uma forma com farinha e leve para assar por 25 minutos com forno a 170º C. Depois de assado, corte o bolo ao meio e recheie com o doce de leite. Monte o bolo e cubra toda a superfície com o restante do doce de leite. Para finalizar, polvilhe toda a superfície do bolo com o amendoim torrado e moído.

Mas quem não quer sair da dieta, o nutricionista carioca Marcelo Langsdorff elaborou uma receita fit de panqueca de paçoca, que leva pasta de amendoim e whey.