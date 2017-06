Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram levados para o DPJ em Barra de São Francisco

Nesta segunda-feira, 26/06/2017, por volta das 13 horas durante patrulhamento de rotina pelo bairro Estrela, em Barra de São Francisco, policiais militares do 11º BPM localizaram uma aglomeração e resolveram realizar uma busca pessoal nos indivíduos que ali estavam.

Momento em que os militares se aproximaram dos cidadãos e os identificaram pelos nomes de Wanderson Januário Marley, Cláudio Paulo Ferreira de Souza, Cláudio Santana Serafim e Carlos Roberto Ferreira de Jesus. No momento da averiguação, Wanderson Januário e Julimar, mais conhecido como “Julimar do Bife”, evadiram se do local deixando para trás uma touca ninja e um aparelho de celular.

Em continuidade as buscas, através de uma revista minuciosa, os PMs encontraram uma saboneteira no chão, próximo ao local onde se reuniam os amigos. Ao abrir, encontraram “45 pedras de crack” e R$ 135,55 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco reais) em espécie.

Os quatro receberam voz de prisão e foram conduzidos para o DPJ, juntamente com os materiais apreendidos e entregues ao delegado de plantão para as providencias cabíveis.