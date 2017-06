Projeto oferece 10 mil vagas em mais de 20 cursos online para capixabas

Compartilhar Facebook

A partir desta segunda-feira (12), todos os moradores do Espírito Santo, acima de 16 anos, podem se inscrever em uma das 23 opções de cursos gratuitos do projeto OportunidadES, que na segunda edição, oferta 10 mil vagas no formato Online.

Para se inscrever, basta preencher o formulário no site www.oportunidades.es.gov.br até o dia 25 de junho, sendo necessário ficar atento ao e-mail, pois a convocação dos classificados será feita através de tal plataforma. O resultado sai no dia 29 de junho e as aulas iniciam dia 10 de julho, por meio do acesso ao site.

O projeto está sendo desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). “Percebemos uma grande busca nos cursos presenciais, por isso utilizamos a tecnologia a nosso favor, e desta vez estamos trazendo mais oportunidades na modalidade de Educação a Distância (EaD)”, destaca o secretário da Secti, Vandinho Leite.

Dentre os 23 cursos Online, 14 são opções inéditas e 9 são reofertas, incluindo os 5 cursos mais procurados de forma presencial, sendo respectivamente maquiador, recepcionista, porteiro, panificação e administração de estoque e armazenamento, que agora serão oferecidos a distância.

Veja a lista de cursos online abaixo:

1- Administração de Estoque e Armazenamento

2- Android Básico

3- Criação de Imagens para Propaganda

4- Criação de Site de Vendas na Web

5- Criando Gráficos no Excel

6- Customização de Roupas

7- Customização: transformando roupas usadas em peças novas

8- Desenvolvimento de Sites

9- Empreendedorismo

10- Fotografia

11- Informática Básica

12- Inglês Básico

13- Inglês Intermediário

14- Maquiador

15- Marketing Digital para vendas nas Redes Sociais

16- Marketing na Internet

17- Os primeiros passos para se montar um Negócio

18- Panificação

19- Porteiro

20- Qualidade na Prestação de Serviços como Diferencial Competitivo

21- Recepcionista

22- Técnico em Manutenção de Computadores

23- Word Básico

Na primeira etapa do projeto a oferta era de 2 mil vagas para opções EaD. Pensando em aumentar a oferta para atender a demanda, houve a ampliação para 7300. “Priorizamos as áreas de beleza e cosméticos, negócios digitais, alimentação e customização, porque são opções que geram renda de forma rápida”, destaca o secretário da pasta, Vandinho Leite.

Em busca de gerar renda, Larice Pereira, 25 anos, moradora da Serra, se inscreveu para o curso de maquiagem no município e já está frequentando as aulas. “Estou adorando o curso e aprendendo bastante. Já trabalhei formalmente na área de beleza, mas agora estou desempregada. Essa é a chance de eu conseguir montar um espaço próprio, e agregar mais conhecimento”, destaca.

Com o objetivo de se desenvolver profissionalmente, o morador de Vale Encantado, Tharle Rodrigues, iniciou na última quarta-feira (07) o curso de porteiro. “Pesquisei sobre a área, gostei e me inscrevi, pois é uma chance de eu conseguir voltar para o mercado de trabalho, já que estou desempregado”, conta.

Segundo a Secti, até o final deste ano, serão ofertadas para a população o total de 40 mil vagas, sendo 30 mil em opções na modalidade Online e 10 mil em cursos presenciais. As vagas da primeira etapa de cursos de Educação a Distância (EaD) já foram encerradas, e contaram com mais de 15 mil inscritos.