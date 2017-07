Prefeitura de Aracruz garante que fábrica de bio-óleo fica na cidade

Presidente da Fibria, no entanto, diz que o ES marcou uns gols na frente na disputara contra SP

Perspectiva de como deve ser a fábrica de bio-óleo que pode ser construída no ES

O município de Aracruz, no Norte do Estado, pode ter ganhado a briga com São Paulo pela instalação da fábrica de bio-óleo da Fibria. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Divaldo Crevelin, a nova unidade ficará no Espírito Santo.

“A fábrica de bio-óleo já está bastante avançada. A unidade vai vir para o Espírito Santo. Já temos licenciamento do Iema. E eles deram entrada na documentação para fazer o estudo de impacto de vizinhança no início da semana. Nesta quarta, passou pelo conselho para ser elaborado o EIV (estudo de impacto de vizinhança) e encaminhar para o empreendedor para atender as condicionantes”, ele afirmou.

Divaldo acredita ainda que no máximo até o final do ano esse estudo deve ficar pronto. “Isso porque não deve causar grande impacto, já que a fábrica será na área abrigada da Fibria. Ela vai utilizar insumos da própria empresa, os impactos são mínimos. O investimento é em torno de R$ 380 milhões”, afirma.

O presidente da Fibria, Marcelo Castelli, no entanto, não confirmou que o empreendimento virá para o Estado.

“O Espírito Santo dá um passo importante na famosa disputa com São Paulo. O governo tem uma política de investimentos, nos dá cada mais atratividade e olhares para o Estado”, diz ele, ao se referir ao programa de incentivos fiscais Invest-ES.

E complementou: “Não posso dizer, neste momento, que as pedras estão jogadas e o jogo está definido. O Espírito Santo abriu uma vantagem muito grande. Estamos otimistas com o projeto, estamos mais avançados no Espírito Santo. Com esse acolhimento dentro das regras do Estado para potencializar esse investimento, o Espírito Santo fez alguns gols na frente”.

Além disso, Castelli destaca que o temor em relação a mudanças de regras do governo Trump está superado. “Felizmente, a mudança não afeta a legislação americana e a estratégia de ter autossuficiência com energia renovável em sua matriz. Estamos em testes finais com refinarias para testar nosso produto”, afirma.

Ele explica que os testes são importantes para que a empresa tome essa decisão do investimento. “Mas os licenciamentos estão todos em andamento. A logística está desenhada, a partir da decisão de ir em frente com o projeto são 2 anos de obra. Essa decisão, incerta ainda, não deve acontecer este ano, deve ser no início do ano que vem”, pontua.

O investimento, segundo ele, é em torno de R$ 450 milhões. No cenário mais otimista, a fábrica estará funcionando ao longo de 2020, acrescentou Castelli. A decisão deve ser balizada pelo conselho de administração da empresa.

HISTÓRICO

Em março, o governo do Estado incluiu a fábrica no Invest-ES, numa tentantiva de trazer o investimento para o Estado. Em outro movimento pela atração da fábrica, uma licença de instalação foi concedida pelo Iema em abril.

A previsão é de que o parque industrial abra 200 vagas de emprego durante a operação. Serão 110 mil toneladas por ano de biomassa exportadas para os Estados Unidos, mercado-alvo do investimento.

Produzido a partir da madeira, casca e resíduos de madeira, o produto é empregado na geração de energia elétrica, aquecimento doméstico, fertilizantes orgânicos, em aditivos para combustíveis e também como combustível.