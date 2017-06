Prefeito e vice podem perder o mandato com novas eleições em Mantena

O Desembargador Relator, Juiz Antônio Augusto Mesquita Fonte Boa, já votou pela cassação do Prefeito João Rufino e seu vice Luís Garcia por possível festa “política” antes das eleições em Mantena . O Processo teve prosseguimento com a votação no dia 29/06 na capital mineira, Belo Horizonte, quando os outros quatros desembargadores estariam analisando o pedido e a manifestação do relator, mas não foi analiza e nem votado, adiando pra o dia 06 de Julho.

Caso confirme a cassação política deve assumir o vereador Presidente da Câmara Municipal de Mantena, Robério Francisco Costa, quando novas eleições são convocadas após o trânsito em julgado da ação.

A população de Mantena está revoltada e irritada com a noticia.

O TRE – Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais adiou o julgamento do processo em que o empresário e candidato a prefeito da época, Gentil da Mata, empreitou contra o prefeito eleito João Rufino e seu vice Luís Garcia, bem como ao empresário Paulo Abílio. No julgamento ocorrido no último dia 13 de Junho, o relator pediu a cassação da chapa João Rufino/ Luis Garcia e a inexigibilidade por oito anos. A nova data do julgamento foi marcada para sexta feira, 06 de julho de 2017.

De acordo com informações o líder do prefeito na Câmara Municipal, Vereador Anderson Branca de Neve, e demais secretários acompanharam os trâmites de todo processo na capital mineira Belo Horizonte, e disseram que o prefeito tem se mostrado bastante tranquilo com a situação, alegando que tem feito seu trabalho da melhor forma para a população, assim como todos os demais secretários, e que vai aguardar a justiça decidir, como sempre fez , com os pés no chão e muito confiante.

O processo que está movimentando Mantena e região , voltou à tona depois de meio ano de mandato, com total evidência neste inicio de semana.

A ação que foi ajuizada pelo então candidato a prefeito Gentil Mata da Cruz requerendo investigação judicial eleitoral contra o prefeito eleito, João Rufino Sobrinho, e seu vice-prefeito Luís Antônio Garcia e contra o empresário Paulo Roberto Gouvêa (Paulo Abílio), alegando que houve abuso de poder econômico na concentração eleitoral denominada “Aniversário do Paulo Abílio” que se realizou na fazenda de propriedade do empresário, um dia antes da convenção, que segundo o então candidato Gentil Mata foi uma festa com conotação política partidária e que nesta festa houve farta distribuição de almoço, churrasco, bebida alcoólica, apresentações de dupla sertaneja, e que 90% dos convidados que lotaram o evento estavam usando chapéu configurando o slogan do candidato nesta campanha política denominados “Turma do Chapéu”.

Depois de apresentarem defesa e serem absolvidos em primeira instância pelo Juiz Eleitoral à época, Dr. Renzzo Giaccomo Ronchi, que concluiu e decidiu com base no art. 487, inciso I do NCPC, improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, requerendo o arquivamento ao Ministério Público Eleitoral.

Na sequencia, o Processo nº 0000770-43.2016.6.13.0169 teve prosseguimento para a análise em segunda instância, nesta fase o processo é avaliado por uma turma formada por cinco desembargadores.

Em seu voto o Relator deu provimento aos pedidos iniciais, tomando a decisão de cassar o mandato do Prefeito João Rufino e seu vice Luís Garcia requerendo ainda inelegibilidade de 08 anos. O próximo desembargador que iria dar seu voto pediu vista dos autos, para análise, e, após a analise, a votação teria seu prosseguimento ontem dia 29/06 quando os outros quatros desembargadores estariam analisando o pedido e a manifestação do Relator do processo, havendo a possibilidade de outro desembargador pedir vista dos autos para análise, vindo o adiamento do processo para o dia 06/07.

Se confirmada a cassação da chapa “Rufino-Garcia”, não havendo mais recursos, quem deve assumir o Executivo é o vereador Presidente da Câmara Municipal de Mantena, Robério Francisco Costa, que deverá convocar novas eleições.

“Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) –

Art. 224

3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. (acrescido pelo art. 4º da Lei nº 13.165/2015.

4º A eleição a que se refere o § 3º correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será:

I – indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do mandato;

II – direta, nos demais casos. (Parágrafo 4º e incisos I e II acrescidos pelo art. 4º da Lei nº 13.165/2015.)

Outra informação que temos r de que um grupo esta organizando para parar Mantena e região em defesa do prefeito que já fez mais do que os outros prefeitos em quatro anos. Pelo que parece diante da opinião publica em Mantena é toda cidade que vai movimentar contra tal ação.