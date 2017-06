Prefeito Alencar Marim visita 43ª Feira Internacional do Mármore e Granito e ganha o respeito dos expositores.

Compartilhar Facebook

O prefeito de Barra de São Francisco – ES Alencar Marim visitou no sábado dia 10 a VITÓRIA STONE FAIR | MARMOMAC LATIN AMERICA 43ª Feira Internacional do Mármore e Granito. Alencar Marim esteve presente em todos os stands e reuniu com expositores francisquences por meio da ANPO e SINDROCHAS, o prefeito conheceu de perto o referencial do produto francisquence para o mercado internacional. O prefeito parabenizou os expositores e deu nota 1000 para os expositores francisquense destacando que o município está bem representado e fortalecido diante da qualidade, competência e organização dos seus representantes.

Uma das metas de Alencar Marim é fortalecer o setor reorganizando o parque Industrial do município dispondo de

representatividade e apoio ao setor bem como trabalhar para oferecer a infra estrutura necessária para melhor receptividade para compradores e investidores internacionais, fomentando o turismo de negocio que até hoje está no anonimato sem nenhum investimento para melhor aproveitamento.

O prefeito ouviu empresários que tem seus investimentos no município, vem ouvindo a ANPO e o SINDROCHAS, se orientando da demanda do setor para atuar junto com eles na elaboração da agenda de desenvolvimento de Barra de São Francisco. A meta é projetar e colocar de forma mais rápida um plano de ação que venha fortalecer e dar melhor atenção ao setor de extração e beneficiamento de rochas do município.

A Vitória Stone Fair / Marmomac Latin America é uma das mais importantes feiras de rochas ornamentais do mundo e uma referência no setor nacional e internacional do setor de rochas.

A demanda global por pedras brasileiras e as perspectivas de crescimento impulsionam a Vitória Stone Fair / Marmomac Latin America, que ganha maior dimensão com novas estratégias de promoção e posicionamento, integrando rede Veronafiere de eventos internacionais.

A feira é uma verdadeira vitrine da indústria brasileira e mundial de rochas ornamentais. Ele adiciona uma diversidade de granito, quartzito, mármore e ardósia, sendo que a cada ano uma grande variedade de novos materiais são disponibilizados para o mercado mundial. Entre os produtos e serviços da cadeia de suprimentos, o destaque é a tecnologia, logística e comércio exterior.

É nesta feira que é revelado potencial do nosso mercado, onde nossos produtos atraem compradores de vários países.

Alencar Marim foi no lugar certo, onde pode ver o quanto vale apena investir no setor que gera 90% doas empregos da região. Destacou um expositor que disse ter ficado feliz com o carisma e simplicidade do prefeito que dispunha de muita sabedoria.