Prefeito Alencar Marim recebe Secretario de estado da Educação e assina o Pacto pela Aprendizagem.

Barra de São Francisco junta a mais dois municípios do Noroeste vão unir esforços pela melhoria da educação.

Promover ações para fortalecimento da aprendizagem dos estudantes, esse é o principal objetivo do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes). Mais três municípios do Noroeste: Mantenópolis Barra de São Francisco e Água Doce do Norte assinaram o termo de adesão, na terça (29) e nesta quarta-feira (30), e agora também vão fazer parte desse movimento colaborativo em favor da aprendizagem dos estudantes capixabas.

O secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, esteve nos municípios para formalizar a parceria com as prefeituras. “É mais um elo nessa grande corrente chamada educação. Falo especialmente para os pais presentes, que é muito importante a participação da família. O Paes é algo muito mais profundo, pois ele consegue atingir um movimento colaborativo em favor da aprendizagem dos estudantes capixaba.

“O que antes era fragmentado, agora está convidando os municípios para caminharmos juntos, desde o planejamento até a execução das ações”, destaca.

O Paes visa a promover melhoria dos indicadores educacionais dos estudantes da educação básica no Espírito Santo, envolvendo domínio de competências como leitura, escrita e cálculo adequado à idade e ao nível de escolarização.

Em Barra de São Francisco – ES, o Secretario Estadual de Educação foi recebido pelo prefeito, Alencar Marim, que falou sobre a importância do Pacto. “Hoje o município, com muito orgulho, está investindo na educação de nossas crianças. A assinatura do Paes é a verdadeira política que todos devem praticar. Em meio a crise que estamos atravessando, o Espírito Santo está sendo observado com bons olhos por todo o Brasil, e aqui em Barra de São Francisco também queremos conduzir a população com muita responsabilidade, queremos garantir um futuro de qualidade e de desenvolvimento por meio de uma educação de qualidade para as nossos Jovens. Vamos abraçar essa causa juntos, Estado, prefeitura e a comunidade”, ressaltou.

“Como professor e prefeito posso dizer que nós precisamos tirar a educação como um processo transformador do discurso e colocá-lo em prática. Precisamos buscar dentro de nós autoestima e mirar bons resultados realizando e planejando atividades. A assinatura do Pacto é um grande passo que estamos dando para fazermos nosso município um lugar melhor, melhorando a educação e qualidade de vida. Acredito fielmente nisso e juntos vamos conseguir avançar cada vez mais”, disse o prefeito de Barra de São Francisco, Alencar Marim.

Estiveram presentes, o comandante da policia militar, comandante do corpo de bombeiro, vereadores, secretario municipais, professores, alunos lideranças politicas e representantes de entidades não governamental.

Escolas recebem visita do secretário

Com a ida aos municípios do Noroeste do Estado. O secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, também realizou visitas às unidades escolares da região. Nos discursos o secretario destacou o avanço da educação no semi-areado, região do nordeste a partir do mesmo método. Nas reuniões definiu a importância do Pacto e avaliou a importância do material pedagógico apresentando importantes resultados.

Em Mantenópolis, visitou as escolas estaduais Cristiano Dias Lopes e Job Pimentel. Em Barra de São Francisco, a João XXIII e Governador Lindemberg. Já em Agua Doce do Norte, esteve na Olegário Martins, Dermeval Leite Ribeiro e Sebastião Coimbra Eliseu.

Em todas as escolas conversou com os estudantes, professores e equipe escolar para saber um pouco mais do trabalho desenvolvido nas unidades.

Para o diretor da Escola Estadual Job Pimentel, de Mantenópolis, Rodrigo Vilela, “a visita do secretário é importante para aproximar a Sedu da escola e fortalecer ações como a pauta eletrônica, o programa jovem de futuro e outros. Estamos todos caminhando na mesma direção, com foco na aprendizagem e buscando sempre o melhor para nossos estudantes”.

Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes)

Com adesão dos municípios ao Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), envolvendo a união de esforços entre o Governo do Estado, as prefeituras, a sociedade civil e a iniciativa privada, ações serão desenvolvidas focadas nas salas de aula, que resultem em avanços significativos de aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental.

Até o momento, 32 municípios do Estado já assinaram a união ao Paes: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino São Lourenço, Domingos Martins, Ibatiba, Ibiraçu, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Mantenópolis, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Muqui, Pedro Canário, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. O secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, está indo em todos os municípios pra formalizar a assinatura do termo de adesão com os prefeitos.

Além disso, mais 35 já demostraram interesse em fazer parte do Paes: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindemberg, Guaçuí, Guarapari, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Linhares, Marataízes, Montanha, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Sooretama e Vila Pavão.

As principais metas do Pacto são que 100% dos municípios façam a adesão até o final de 2018 e que as metas do Plano Estadual de Educação também sejam alcançadas.

O Pacto está estruturado em três áreas de atuação: Apoio à Gestão – que envolve a instituição formal do Pacto e a estrutura necessária para o seu funcionamento; o Fortalecimento da Aprendizagem – que se relaciona à padronização de currículo e material didático no ensino fundamental, formação de professores e gestores escolares, monitoramento/avaliação da aprendizagem, estímulo e valorização da produção literária local e leitura dos estudantes e incentivos à melhoria de resultados nas redes de ensino; e também a Infraestrutura e Suporte – que propõe estratégias para suprir demanda por educação infantil e organização das redes visando à otimização de recursos e potencialização de resultados.

