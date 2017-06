PREFEITO ALENCAR MARIM FAZ SOLICITAÇÃO E MUNICÍPIO RECEBE ÔNIBUS DO GOVERNO FEDERAL

Compartilhar Facebook

Twitter

Apos o prefeito Alencar Marim fazer reivindicação mostrando a grande necessidade da estruturação da frota de transporte escola, foi contemplado por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), através do Programa Caminhos da Escola, no dia 07 de junho, um novo ônibus para o transporte escolar dos estudantes.

O programa Caminho da Escola foi criado com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural, com um veículo com especificações exclusivas, próprias para o transporte de estudantes .

O governo federal, por meio do FNDE e em parceria com o Inmetro, oferece um veículo com especificações exclusivas, próprias para o transporte de estudantes, e adequado às condições de trafegabilidade das vias das zonas rural e urbana brasileira. A aquisição do veículo vai contribuir diretamente para o acesso das crianças e adolescente ás escolas do interior do município de Barra se São Francisco, contribuindo para a presença regular do aluno á sala de aula e diminuído efetivamente a evasão escolar.

Informação da Ass. de Comunicação da Prefeitura Municipal de BSFco – ES