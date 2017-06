Pré-Enem Digit@l: inscrições para duas mil vagas em curso preparatório começam nesta quarta-feira (07)

Compartilhar Facebook

Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede pública estadual vão ter a oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos em busca da tão sonhada vaga no ensino superior, por meio do Pré-Enem Digit@l. Começam, nesta quarta-feira (07), as inscrições para as duas mil vagas no curso preparatório, em que os alunos terão apoio presencial, em 41 polos, distribuídos em 34 municípios do Estado.

Para se inscrever, o estudante deverá acessar o site da Sedu – www.educacao.es.gov.br, no ícone Inscrições Pré-Enem Digit@L 2017, – e portar o número de CPF. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de junho.

Pode se inscrever o estudante matriculado na 3ª série do ensino médio regular, dos cursos com duração de três anos e na 4ª série dos cursos com duração de quatro anos do ensino médio integrado à Educação Profissional (EMI), na 2ª e na 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no CEEJA/NEEJA e já ter concluído as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática referentes ao Ensino Médio ou equivalente à segunda série do ensino médio.

Além disso, o candidato deve ter média anual igual ou superior a 60,0 pontos referente ao último ano letivo cursado nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática.

Os estudantes serão selecionados mediante as notas apresentadas em matemática e português no ano anterior, conforme número de vagas disponíveis para o polo desejado.

As aulas presenciais serão dividas em duas etapas: inicialmente com aulas de Matemática e Redação e, a partir do segundo semestre, também serão contempladas as outras áreas do conhecimento. Também, estão previstos aulões destinados aos cursistas e para os demais estudantes concluintes do Ensino Médio.

Os 34 municípios onde terão os polos presenciais são: Afonso Cláudio, Alegre, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Itaguaçu, Iúna, Jaguaré, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Muqui, Nova Venécia, Pinheiros, Santa Teresa, São Domingos Do Norte, São Gabriel Da Palha, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova Do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

A relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 20 de junho e disponibilizada no site da Sedu – www.educacao.es.gov.br, a partir das 15 horas. As aulas terão início no dia 28 de junho.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão especificadas no edital publicado nesta quarta-feira (07), no Diário Oficial do Estado.

“Temos a maior participação no Enem do país. Uma média de 85% dos estudantes da rede estadual capixaba realiza a prova todos os anos. Desde o ano passado estamos com a nova metodologia híbrida, facilitando o acesso dos estudantes a conteúdos e simulados. Queremos motivar os nossos estudantes a cada vez mais participarem do Enem, seguirem com os estudos e continuarem a formação após o Ensino Médio”, destacou o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha.

O Pré-Enem Digit@l traz uma metodologia inovadora, por meio do ensino híbrido (presencial e on-line), em que é oferecido suporte aos concluintes do Ensino Médio, ampliando suas condições de estudo, propiciando ao estudante que, habitualmente, já utiliza conteúdos digitais e ambiente virtual estruturado, a oportunidade de obtenção de um melhor resultado na prova do Enem.

Professores

Para atuar nos polos selecionados, serão contratados professores da rede estadual de ensino, e também de fora, com experiência em curso preparatório para Enem/Vestibulares.

Os profissionais serão credenciados pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), por meio de edital próprio, que também será publicado no Diário Oficial do Estado, ainda nesta semana.

Os profissionais interessados poderão se inscrever de 12 a 23 de junho, no site da Esesp – www.esesp.es.gov.br.

Pré-Enem On-line

Os estudantes do Ensino Médio da rede estadual também já estão se preparando por meio do Pré-Enem On-line, com um ambiente virtual de aprendizagem em uma plataforma adaptativa composta por conteúdos digitais em todas as áreas de conhecimento.

São cursos on-line, disponibilizado no Portal de Cursos do Programa Sedu Digit@l. O acesso é gratuito e funciona 24 horas por dia. Todas as escolas receberam orientações de como cadastrar seus estudantes para que todos tenham acesso.

Por meio da plataforma, os estudantes podem fazer simulados virtuais e estudar os conteúdos com questões baseadas nas últimas provas do Enem e principais vestibulares. O curso preparatório é uma ferramenta voltada para o desenvolvimento dos alunos, visando prepará-los para a vida profissional e auxiliar os que desejam continuar os estudos após o término do Ensino Médio.

Outra ferramenta disponível para os estudantes são as videoaulas do site Hora do Enem (http://tvescola.mec.gov.br/tve/serie/hora-do-enem). Neste espaço, eles podem conferir mais de 160 aulas dos demais diversos conteúdos da Matriz Referência do Enem e programas que focam no tema escolha profissional e mercado de trabalho; questões de todas as áreas do conhecimento resolvidas e comentadas por professores especializados no formato de prova anual do exame; videoaulas de Redação, em que os professores comentam sobre a estrutura de uma redação e os mais diversos temas possíveis de serem abordados.

Informações adicionais:

(27) 3636-7852

Assessoria de Comunicação / SEDU

Vivian Camargo / Flávia Zambrone

vbcamargo@sedu.es.gov.br / fpzambrone@sedu.es.gov.br