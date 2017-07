Polícias militar e civil cercam condomínio em megaoperação na Serra

Policiais cumprem mandados de busca e apreensão nos apartamentos que compõe o complexo de prédios.

As polícias militar e civil fizeram uma megaoperação no condomínio Ourimar, na Serra, no início da manhã desta quinta-feira (06), em cumprimento de mandados de busca e apreensão nos apartamentos que compõe o complexo de prédios.

Ao todo, quase 400 policiais (220 PMs e 161 PCs) participaram da ação. Policiais militares cercaram todas as 38 portarias do condomínio. A operação contou com o auxílio do helicóptero da Polícia Militar. Policiais civis entraram em 380 apartamentos dos 608 existentes no condomínio.

Prisão

Três acusados de assassinatos foram presos na área do condomínio. Segundo o delegado Romualdo Gianordoli, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, a prisão desses indivíduos e a operação deflagrada hoje ajudam a pacificar a situação do conjunto habitacional, que estava descontrolada, com homicídios ocorrendo dentro do local.

De acordo com Gianordoli, bandidos invadiam os apartamentos dos moradores para esconder drogas e armas. Há casos também de proprietários, como uma idosa cadeirante, que foram expulsos de suas residências pelos criminosos.

Resultados positivos

Segundo a comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, major Laysa, não houve confronto durante a ação no condomínio. “Felizmente não houve confronto e os resultados foram positivos. Apreendemos drogas, armamentos e outros materiais ilícitos”, finalizou.

Outras pessoas foram presas em flagrante com drogas dentro dos apartamentos. Elas foram encaminhadas para a Delegacia Regional da Serra.

Traficante assassinado agia em condomínio

Apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas na Serra, Marcos Antônio da Silva Xavier, de 22 anos, mais conhecido como “Mata-Rindo”, foi assassinado com 12 tiros na noite do dia 03 de junho, no bairro Vila Nova de Colares, no mesmo município.

O crime ocorreu na região do condomínio Ourimar, onde ele praticava o tráfico, por volta das 21h30. De acordo com policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele foi atingido com tiros nas costas, no tórax e na cabeça. Marcos Antônio morreu na hora.

