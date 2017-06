Policial federal de VV é detido por corrupção em operação de combate a furto de granito

Quase 50 mandados foram expedidos pela Justiça Federal de São Mateus. Entre eles, cinco eram de prisão preventiva contra os suspeitos dos crimes

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (28) a Operação Praça Rica, da Polícia Federal. O objetivo da ação é combater crimes de associação criminosa, além de crimes ambientais de extração de recursos minerais sem autorização e de furto de granito na localidade de Praça Rica, zona rural de Vila Pavão. Um policial federal, lotado na Superintendência da PF em Vila Velha, foi preso pela prática de corrupção passiva.

Segundo a PF, a operação contou com a participação de 120 policiais federais, sendo realizado o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão nas residências e empresas dos investigados, 14 mandados de condução coercitiva e cinco mandados de prisão preventiva, totalizando 48 mandados expedidos pela Justiça Federal de São Mateus.

A polícia explicou que a extração ilegal de granito, que pertencem à União Federal, é praticada por empresas e pessoas físicas na região Norte do Espírito Santo. Algumas ações anteriores de órgãos policiais, minerários e ambientais haviam sido malsucedidas. Os envolvidos fugiam dos locais de extração, pois eram ajudados por “olheiros” que ficavam próximos às pedreiras.

Os investigados responderão pelos seguintes crimes: crime contra o patrimônio, com pena de detenção de um a cinco anos e multa; executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida, com pena de detenção de seis meses a um ano e multa; associação criminosa, com pena de reclusão de um a três anos; corrupção ativa, com pena de reclusão de dois a doze anos e multa; e corrupção passiva, com pena de reclusão de dois a doze anos e multa.

Extraído:Folha Vitoria