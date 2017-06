Polícia Federal anuncia suspensão da emissão de novos passaportes

A Polícia Federal anunciou na noite desta terça-feira (27) que suspendeu a emissão de novos passaportes devido à “insuficiência do orçamento”.

Segundo a assessoria da PF, isso não significa insuficiência financeira (falta de dinheiro), mas que se atingiu o limite do gasto autorizado na Lei Orçamentária da União para essa rubrica específica.

De acordo com a nota da PF, o agendamento online e o atendimento nos postos da Polícia Federal estão mantidos, mas a entrega dos novos passaportes dependerá da normalização da situação orçamentária.

Os usuários atendidos nos postos de emissão até esta terça receberão o passaporte normalmente, informa a nota.

“A Polícia Federal acompanha atentamente a situação junto ao Governo Federal para o restabelecimento completo do serviço”, diz o texto.

Nota da PF

Leia a íntegra de nota emitida pela Polícia Federal:

NOTA A IMPRENSA – SERVIÇO DE PASSAPORTE

Brasília/DF – Sobre o serviço de passaportes, a Polícia Federal informa que está suspensa a confecção de novas cadernetas de passaportes solicitadas a partir de hoje, 27/06, às 22 horas.

A medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem.

O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuarão funcionando normalmente. No entanto, não há previsão para entrega do passaporte solicitado, enquanto não for normalizada a situação orçamentária.

Usuários atendidos nos postos de emissão até o dia 27/06 receberão seus passaportes normalmente.

A Polícia Federal acompanha atentamente a situação junto ao Governo Federal para o restabelecimento completo do serviço.

Divisão de Comunicação Social

Polícia Federal