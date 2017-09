Polícia divulga retrato falado de suspeito de balear médica em hospital no ES

A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (15), o retrato falado do suspeito de ter baleado a médica Milena Gottardi Tonini Frasson. O crime aconteceu na quinta-feira (14), no estacionamento do Hospital das Clínicas, em Vitória, no momento em que a vítima saía de um plantão na unidade de saúde.

Ainda de acordo com a PC, o caso está sob investigação na Delegacia Especializada em Homicídios Contra a Mulher (DHPM) e nenhum detalhe será divulgado, por enquanto, para não atrapalhar o trabalho da polícia.

A Polícia Civil conta com a colaboração da população com informações que podem ser passadas por meio do Disque Denúncia, pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.