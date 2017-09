Polícia civil apreende suspeitos de matar João Carlos a tiro em Mantena

A Polícia Civil de Mantena prendeu na tarde de quinta-feira, (14/09/2017), dois suspeitos de participarem do assassinato do jovem João Carlos, 18 anos, no Bairro Santo Antônio. A vítima foi morto com tiros na cabeça enquanto conversava com amigos na Rua Violeta Garcia, próximo ao Estádio Municipal Rafael de Carvalho .

Os suspeitos M.H.S.L, 19 anos e D.V.G, 20 anos, já se encontram no Presídio Regional de Mantena a disposição da Justiça.

Os suspeitos foram presos no dia seguinte ao crime. A Polícia Civil ainda investiga a responsabilidade de outro acusado, já identificado como sendo W.I.O, 24 anos, que teria pilotado a motocicleta até o local do crime.

Ele alegou que foi coagido a dar carona ao atirador. Por ter colaborado com as investigações e, a princípio, não representar risco à ordem pública, W.I.C permanece em liberdade.

A motivação do crime seria em virtude de supostas ameaças feitas pela vítima contra D.V.G, o qual atualmente se relaciona com a ex-namorada da vítima.

Durante a operação realizada para prender o mandante do crime foram encontrados diversos bilhetes com ameaças supostamente feitas pela vítima contra D.V.G.

O crime imputado aos acusados é de homicídio qualificado, cuja pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão. (Fonte:PM)