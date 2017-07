PM SOLDADO COIMBRA AGE E PRENDE OS CRIMINOSOS. Na troca de tiros alveja um com tiro e imobiliza o outro com voz de prisão.

O policial de Barra de São Francisco ao saber de vários assaltos na cidade, cometidos por dois indivíduos desconhecidos em uma motocicleta Brós de Cor Preta, passou a verificar com mais precisão todas as motocicletas Brós de Cor Preta. Segundo Informações dois desconhecidos haviam cometido um assalto as 17:30hs próximo ao Restaurante Bom Sabor a dois estudantes, onde foi levado vários pertences.

Durante a noite deste sábado o Militar Soldado Coimbra avistou dois desconhecidos em uma motocicleta característica usada em vários roubos no município, no Bairro Irmãos Fernandes no Bar e Restaurante BAMBUZINHO. Ao tentar aborda-los os dois desconhecidos iniciaram a fulga, tentando se evadir do local e ainda trocaram tiro

com o Policial Soldado Coimbra, que para se proteger revidou e alvejou um dos desconhecidos que estava pilotando a motocicleta. Os bandidos em fulga perderam a direção do moto ficando sem reação e os dois foram presos. O alvejado foi conduzido para o hospital Dra. Rita de Cássia e o outro encaminhado para o DPJ de Barra de São Francisco ficando a disposição do delgado.

Segundo informação a motocicleta utilizada em vários assaltos na cidade foi comprada e esta no nome de uma pessoa do sexo feminino moradora de Mantenopolis.

Os dois são do interior de Mantenopolis , com o nome de Ronilson e Jovane. Segundo acusação e informação os dois vinham realizando vários assaltos na região e amedrontando as vitimas com ameaça de morte.

As vitimas foram convocadas para fazer o reconhecimento das vitimas.