PM e Corpo de Bombeiros de B S Fco comemoram aniversário; confira a programação

Neste ano de 2017, o 11º Batalhão de Policia Militar comemora seus 15 anos e o Posto Avançado do Corpo de Bombeiros completa seu 1º ano em Barra de São Francisco.

Em comemoração, essas instituições se uniram para realização da Semana de Segurança Pública, que ocorrerá entre os dias 02 a 09 de julho, com a promoção de diversos eventos esportivos, educacionais e religiosos, os quais irão contar com a participação tanto de militares como do público externo, conforme descrito no cronograma.

02 de Julho (Domingo) – Corrida Rústica: Vitória pela Paz no Trânsito

Concentração: a partir das 07h em frente a Praça Senador Atílio Vivacqua.

Percurso: 7 quilômetros – Largada do trevo das Três Vendas / Chegada na Praça Central.

Aos participantes será oferecido: Camisas personalizadas, café da manhã, exercícios de alongamentos com profissionais habilitados, transporte até o local da largada, e água durante o percurso.

Inscrições: serão realizadas no período de 08 a 26 de junho – Valor: R$ 20,00

Locais – Barra de São Francisco: Sede da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Academia Barra Fitness.

Ecoporanga – Água Doce do Norte – Águia Branca – Mantenópolis: Sede da Polícia Militar

Mantena: Sede da Polícia Militar MG.

Premiação

1º Lugar – R$ 200,00 / 2º Lugar – R$ 100,00 / 3º Lugar – R$ 50,00 (Categoria Feminino e Masculino).

Medalhas para todos os participantes.

03 de Julho (Segunda-feira) – Culto de Ação de Graças – Águia Branca

Local: Praça do Imigrante – Centro de Águia Branca

Horário: 19h

04 de Julho (Terça-feira)

Simulação de Resgate – Corpo de Bombeiros

Local: Praça Senador Atílio Vivacqua

Horário: a partir de 08h

Seminário

Local: Auditório da Faculdade Unopar (Escola Pitágoras)

Horário: 19h

Tema: – Segurança Pública (Palestrante: Ten Cel PM Rogério Fernandes Lima)

– Concessão de Alvará de Licença (Palestrante: Cap BM Cristiano Malacarne)

05 de Julho (Quarta-feira)

Solenidade Militar

Local: Pátio do 11º Batalhão de Polícia Militar.

Horário: 09h

Formatura do Proerd – Água Doce do Norte

Local: Praça Central de Água Doce do Norte.

Horário: 19h

06 de Julho (Quinta-feira) – 2º ARRAIÁ DO 11º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

Local: Pátio do 11º Batalhão de Polícia Militar.

Horário: 19h

*Obs. Evento para o Público interno. Necessária apresentação de Convite individual.

07 de Julho (Sexta-feira) – 3º TORNEIO DE FUTEBOL DO 11º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

Local: AABB de Barra de São Francisco

Horário: a partir de 8h

09 de Julho (Domingo) – 13º Ciclo Turismo – Passeio Ciclístico

Horário: a partir de 7h na AABB de Barra de São Francisco (Café da Manhã)

Percurso: 1º – 42Km / 2º – 55Km

Inscrições: Loja Ciclo Lar – Barra de São Francisco. Valor: R$35,0

O 11º BPM da Polícia Militar e o CBOM contam com a participação de todos. Segurança Pública se faz com a integração e o comprometimento de toda a sociedade com suas instituições de defesa social.