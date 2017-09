PM apreende drogas e detém dois homens em Aracruz

esta quarta-feira (30), policiais militares do 5º Batalhão detiveram dois homens apreenderam maconha, cocaína e crack, no município de Aracruz.

Por volta das 18 horas, após levantamento de informações de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes no bairro Santa Cruz, os militares da Força Tática do 5º Batalhão deslocaram-se ao local e avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Durante a aproximação da viatura, um deles, que estava de bicicleta, empreendeu fuga, e os outros dois cidadãos tentaram se esconder atrás de um muro.

Diante da situação, a guarnição conseguiu efetuar a abordagem nos dois suspeitos que estavam atrás do muro e com um deles, identificado como W.D.C., 25 anos, foi encontrada uma quantia em dinheiro R$ 110,10 em espécie, 4 buchas de maconha e 3 pedras de crack. Com o outro individuo, identificado como L.S., 29 anos, foi encontrado a quantia de R$ 30,00 em espécie. Buscas foram realizadas no local da abordagem e adjacências, onde foram encontrados mais 97 pinos de cocaína, 89 buchas de maconha e 280 pedras de crack.

Os detidos, juntamente com o material ilícito apreendido, foram encaminhados à Delegacia de Aracruz.