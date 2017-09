Pesquisa FSB mostrou que o deputado Marcus Vicente (PP-ES) está entre os parlamentares mais influentes e interativos nas redes sociais, na 47ª posição nacional entre os 513 federais, e na 68ª colocação geral entre os 594 membros do legislativo brasileiro. O estudo completo pode ser conferido neste link: FSB-INFLUENCIA-CONGRESSO

O resultado é fruto do importante trabalho que o deputado vem desenvolvendo na sua representatividade do Espirito Santo e da população brasileira no congresso federal.

Marcus Vicente é chamada por lideranças de diversos Estados Brasileiros como o deputado do Brasil, sua defesa por investimentos na agricultura, saúde, educação e desenvolvimento social tem promovido resultados em todo País a exemplo sua luta para impedir a importação internacional de café, o que traria prejuízos para os produtores Brasileiros.

O deputado Federal Marcus Vicente PP é líder da bancada capixaba no congresso e tem o respeito de todos os colegas, trabalha com igualdade em defesa do estado, tem investido muito para uma saúde de qualidade, defende com ações rápidas para importantes investimentos evitando que o estado sofra diante da crise nacional.

Diante do trabalho e atenção que está prestando aos mais de 73 municípios capixabas, revela ser um dos maiores representa capixaba no congresso federal e por meio de suas emendas parlamentar vem dando grande suporte as regiões.

CONFIRA IMPORTANTES AÇÕES RECENTES

R$ 152 MIL PARA PEQUENOS PRODUTORES DE IBIRAÇU

O Ministério da Agricultura já pagou ao município de Ibiraçu a emenda de 2016 do deputado federal Marcus Vicente (PP-ES), no valor de R$ 152 mil, destinada à melhoria do trabalho da Associação de Pequenos Agricultores de Piabas.

Estão incluídas neste recurso a aquisição de elevador metálico para sacos, de secador metálico e cilindro rotativo, descascador metálico conjugado e de micro trator cultivador motorizado.

R$ 486.600,00 EM EMENDAS PARLAMENTARES AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Nos últimos dois anos, o deputado federal Marcus Vicente (PP-ES) destinou um total de R$ 486.600,00 em emendas parlamentares ao município de Guaçuí, ajudando a melhorar a qualidade de vida da região sul do Espírito Santo.

A meta do deputado é atender todos os municípios capixabas com a sua representatividade.

R$ 2.700.000,00, QUE SERÁ USADO NA REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA DO HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO, DE MIMOSO DO SUL

O trabalho do deputado federal Marcus Vicente (PP-ES) em Brasília foi determinante para garantir que o Hospital Apóstolo Pedro, de Mimoso do Sul, conseguisse empréstimo junto à CAIXA, no valor de R$ 2.700.000,00, que será usado na regularização financeira da entidade, garantindo a melhoria do atendimento em saúde na Região.

São inúmeras as ações do deputado em defesa dos municípios capixabas principalmente na região Norte e Noroeste do estado.