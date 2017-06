Perna de Pau encerra com Chave de Ouro

A Tradicional modalidade Esportiva de Barra de São Francisco, FUTSAL intitulado Perna de Pau, encerrou com chave de ouro e muita seriedade, onde os atletas puderam contar com a premiação que foi entregue pelo prefeito municipal Alencar Marim. A equipe Kilão Bom Preço / Barra Fogos levaram o Título de Campeão DA 18ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO PERNA DE PAU DE FUTSAL 2017, Um campeonato realizado sem nenhuma ocorrência de irregularidade ou agressão, dentro dos preceitos moral e ético promovido pelo Espírito Esportivos dos Atletas e Comissão Técnica. A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Turismo e Lazer agradecem de forma direta e indiretamente todos que colaboraram para o sucesso da 18ª Edição do Campeonato Perna de Pau de Futsal de 2017, parabenizando e agradecendo: Os atletas Gabriel Delazari / Independente F. Clube (artilheiro da competição com 14 gols ) e Bruno Wagner / Independente F. Clube( eleito o atleta destaque da competição. Equipes participantes: MUNDIAL VEICULOS CABRAL ELETROMOTORES/PORANGA KILÃO BOM PREÇO/BARRA FOGOS LAVA JATO CARABINA TRAMES/DERSON MULETA LANCHES ESTAMPAR FC ATLÉTICO DA VILA LANDINHA MOL VP IRRIGAÇÕES INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE VIACELL ESTRELAS CRUZEIRO DA PENHA SERRALHERIA E VIDRAÇARIA GUEDES MAANAIN JUVENTUS/ART COPY DIEL LANCHES/VIP CENTER BRITO PVC/TRAMES TERRAPLANAGEM THORGRAN UNIVERSAL MINERAÇÃO AMARELINHO LANCHES/AÇOUGUE BARATINHO ACADEMIA.COM BAR DO COELHO BARRA FOTOS CACHOEIRINHA DE ITAÚNAS AEROZON PNEUS DAZÍLIO/ALMEIDA A equipe de arbitragens: GIOVANE EMERICH JOELISSON DAYAN WENDEL SATIL JOVACI RODRIGUES CELSO LOPES MARCIO PEDERZINI WAGNER SPOLADOR Os coordenadores e monitores da COPA MIRIM DE FUTSAL HUGO ANDRADE MARCOS VINICIUS JOÃO PEDRO JOÃO VICTOR(PEPITO) HAGAGEANY MAMÉDIO A imprensa de modo geral RENATA VIAL – EQUIPE DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA – WESCLEY E IURI TIAGO DIAS ROGÉRIO AUGUSTO CEARÁ – MANTENA WWW.VOZDABARRA.COM.BR WWW.CONEXAOCAPIXABA.COM.BR WWW,MANTENAONLINE.COM.BR O apoio: POLÍCIA MILITAR DE BARRA DE SÃO FRANCISCO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Os colabores dos brindes: LOJA CONDESSA TENDENCIA DA MODA RESTAURANTE BARRA GRILL LANCHONETE BOM SABOR SALAO DO JHONNY DU CORTE DERSON LANCHES JULIEVERSON ALVES/MARLINHO SARAIVA MOISES – EQUIPE DO FORMIGA PIZZARIA STOP- RUA MINEIRA RAFIK JEANS MOL HONDA DIEL LANCHES COLCHÕES ORTOBOM – BARRA DE SÃO FRANCISCO SARZICOMEX – SERGIO CHAPOCA DAZÍLIO RELOJARIA E ELETRONICOS ALMEIDA CHURRASCARIA A Comissão Disciplinar: PATRIC MANHÃES RODRIGO AGAPITO JANDRO PAULA LIMA EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA: – OSMAR POSSATTI – EDIMAR MATIAS – LUCIANA FOCA – RENATA VIAL Atenciosamente, EDUARDO VIEIRA FAGUNDES Coordenador de Projetos Esportivos, Culturais e Turísticos