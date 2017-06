Partido Progressista convoca a todos os filiados, e convida a todos os simpatizantes.

Estará no próximo Sábado em Barra de São Francisco o Deputado Federal Marcus Vicente que vem sendo um dos maiores parceiros do município. O deputado vira para uma reunião com o partido e passar alguma deliberações sobre sua parceria com o município. A vinda de Marcus Vicente sinaliza a independência do partido e sua organização no município que poderá lançar candidatura a deputado estadual e até mesmo federal nas próximas eleições.

Segue abaixo o convite e convocação enviado pelo seu presidente Delcy Nunes, que justifica o motivo da mudança de datas anteriormente divulgada, pelo fato de tempo para homologação do diretório que disputara na convenção com chapa única.

Senhores Filiados Partido Progressista

A Comissão Provisória Municipal do PP – Partido Progressista de Barra de São Francisco – ES por seu presidente abaixo assinado vem respeitosamente, comunicar a todos os filiados e convocarem a comparecer no dia 24/06/2017 as 8:30 horas na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rural, na Rua Prefeito Manoel Gonçalves Nº649 Centro , neste município, para realização da Convenção Municipal do Partido, para a eleição do Diretório municipal e suplentes de acordo com os termos do Estatuto do Partido, e da legislação eleitoral ( Lei nº 9.504/1997 e Res, TSE nº 23.455/2051), ES \ ficando assim informados e convocados.

Nosso convite fica estendido a todos os amigos, simpatizantes e outras agremiações partidárias. Contamos com a presença dos companheiros das cidades vizinhas.

Estarão presentes autoridades estadual e federal, já confirmado a presença do Deputado Federal Marcus Vicente.

Cordialmente,

Barra de São Francisco, 16, de Junho de 2017

DELCY NUNES DA SILVA

Presidente do Partido progressista (PP) de Barra de São Francisco-ES