Parceria firmada entre Prefeitura de BSFco – ES e Governo do Estado visa o aceleramento do desenvolvimento.

Durante a vinda do governo ao município para abertura do seminário de implantação da agenda de desenvolvimento no dia 01/06/2017, foi firmada uma parceria entre a prefeitura e o poder estadual para reconstrução do município de Barra de São Francisco – ES, que encontra em dificuldade por causa da ma gestão dos prefeitos anteriores, onde o município está afundado em um mar de dividas com as máquinas totalmente sucateadas.

O prefeito Alencar Marim após tomar posse procurou fazer todos os levantamentos possíveis, onde deparou com um mar de desorganização, dividas obras anunciadas sem recursos para realizar, pagamento de servidores atrasados, prefeitura sem poder compra, sem poder firmar convênios e impedida de receber recursos dos governos estadual, federal.

Ao mesmo tempo em que trabalha uma solução pra estes problemas, Alencar Marim busca ajuda, parceria junto aos deputados estaduais, deputados federais, senadores e governo do estado.

Busca Vitoriosa do Prefeito Alencar Marim para Barra de São Francisco – ES, que passou a contar deputado federal e estadual e senadores na busca de uma solução o mais rápido para salvar o município, impedindo que venha a falência.

Nesta grande conquista passou a contar com o apoio e orientação do governador Paulo Hartung que ouviu o prefeito, gostou da sua iniciativa e projeto para tirar o município do buraco. Hartung garantiu apoio e logo providenciou os meios que já estão sendo executados, equipamentos de grande necessidade que vão beneficiar a população de Barra de São Francisco da cidade e do campo, já estão sendo licitados.

Nesta semana foi publicado o edital de licitação para compra de veiculo automóvel de passeio para atender o Posto de saúde de Vila Paulista, fruto da emenda parlamentar do deputado Enivaldo dos Anjos..

O deputado disse seguir firme nesta parceria e pediu ao governo a liberação de varias emendas parlamentares que foram destinadas para o município, o que já começou a ser atendida pelo Governo Hartung.

O governador Paulo Hartung ressaltou que saiu otimista da reunião com o Prefeito Alencar Marim e Lideranças, e disse que a reunião de trabalho foi fundamental para realizar um diagnóstico do município e traçar um planejamento de desenvolvimento. É neste planejamento que vamos trabalhar com construção de importantes resultados por meio de grandes investimentos acelerando o desenvolvimento.

Hartung ressaltou a importância da utilização de ferramentas gerenciais para aperfeiçoar os recursos públicos e avançar em políticas públicas inovadoras. “A ideia é criar políticas públicas que fomentem o desenvolvimento regional de forma integrada com os municípios da região.

Estamos iniciando um mapa de navegação para o gestor Alencar Marim. Destacou o governador

Ao construir esse plano, o prefeito está criando uma conjuntura favorável para o futuro, com prosperidade compartilhada para todos. Essa região, que cada vez está mais forte na prestação de serviços, nasceu na atividade agrícola. “Vamos refletir sobre as atividades econômicas e debater, por exemplo, como diversificar a agricultura, melhorar produtividade e qualidade da produção”, pontuou o governador.

Nunes