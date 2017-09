OPORTUNIDADES! Começou as inscrições para novo concurso em Colatina

Começou na sexta (1º) as inscrições para o novo concurso com 81 vagas, para todos os níveis de escolaridade, da Prefeitura de Colatina. Os salários variam de R$ 983,85 a R$ 5.544 para jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais, de acordo com o cargo.

As vagas são para 46 cargos, como agente de serviços urbanos, coveiro, motorista, fiscal ambiental, analista de sistema, administrador, biólogo, contador, enfermeiro, jornalista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, entre outras carreiras.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, permitindo que mais aprovados do cadastro de reserva possam ser convocados. As contratações serão realizadas pelo regime estatutário. Para fazer a inscrição e ver os detalhes do edital, basta clicar aqui.

Inscrições no concurso de Colatina em setembro

As inscrições abriu na sexta, dia de 1º, e vão até 18 de setembro, no site da Gualimp Consultoria. As taxas custam R$50 e R$60 (nível fundamental), 80 (médio e médio/técnico) e R$110 (superior), podendo ser paga até 19 de setembro.

Os candidatos inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção do pagamento da taxa nos dias 4 e 5 de setembro. A seleção consistirá de prova objetiva, para todos os cargos; prática para operador de máquinas leves e pesadas, motorista e motorista – transporte de passageiros; e avaliação de títulos para nível superior.

Prova objetiva será em 29 de outubro

A prova objetiva do concurso Colatina será realizada no dia 29 de outubro com duração de três horas. Serão 40 questões distribuídas em Língua Portuguesa, Saúde Pública, Conhecimentos Gerais e Específicos. A prova prática tem data prevista para 3 de dezembro, em local a ser divulgado posteriormente, enquanto o resultado final do concurso deverá ser divulgado no dia 4 de janeiro.