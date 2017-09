Operação “Varredura” Novos depoimentos revelam esquema – Lideranças Politica da região na corda bamba

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte), com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, realiza a chamada Operação “Varredura”, focada, em um primeiro momento, em municípios do Norte e Noroeste do Estado. Foram cumpridos cinco mandados de buscas e apreensões, cinco mandados de conduções coercitivas e dois mandados de prisões preventivas (de até 180 dias quando decretada no curso da investigação ou antes da sentença condenatória recorrível).

O empresário Richelmi Milke, dono da empresa RT Empreendimentos e Serviços Ltda, foi preso em São Gabriel da Palha e encaminhado para o CDP de São Domingos do Norte. Já o secretário de Administração e Finanças de Ponto Belo, Vanilson Alves Vilela, tinha sido preso naquele município e encaminhado para o CDP de São Mateus, mas já teve a prisão convertida em medidas cautelares e foi afastado do cargo de secretário.



Durante a operação, foram apreendidos documentos, computadores, mídias e outros equipamentos e materiais. Vários depoimentos foram colhidos que vem a comprovar a tese do MPES de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, formação de quadrilha, fraude à licitação, tráfico de influência, dentre outros.



Além da RT Empreedimentos e Serviços, são investigadas como partícipes do esquema fraudulento as empresas Aliança Serviços e Construções e Qualitar Limpeza e Soluções Ambientais. Há fortes indícios de que essas três empresas tinham a participação do empresário Richelmi Milke.

Em depoimento gravado, o titular da empresa Qualitar Limpeza e Soluções Ambientais, Edson Antônio Almeida, diz que não participou de licitação. Edson afirma que Richelmi faz parte de uma “sociedade verbal” com a Qualitar e que apenas o auxiliava na administração da empresa, não recebendo provento, tampouco fazendo parte do quadro societário.

O titular da Qualitar, declarou que o “amigo” Richelmi Milke, indicou a compra da empresa e ainda colaborou em setores em que não possuía conhecimento.

Em outro trecho do depoimento, reafirma que não integralizou capital na empresa e que apenas ajudava na administração. Edson afirma que atualmente trabalha como auxiliar no escritório de contabilidade do irmão.

Para se ter uma ideia de como o esquema se desenvolvia, uma nova licitação estava em curso no município de Ponto Belo. A empresa ganhadora, seria anunciada no dia 31/08 e, de acordo com os documentos apreendidos, seria a Qualitar.

Outro fato que chamou a atenção dos promotores de Justiça do MPES foi a falta de aferição na tonelagem do lixo descartado. A forma de apuração era feita com a contagem do número de caminhões que transportavam o lixo, o que possibilitaria o superfaturamento dos valores a serem pagos para a empresa prestadora de serviço.

As investigações continuam, conduzidas por cinco promotores de Justiça, com participação e apoio de policiais do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, além de outros servidores. Os membros do MPES ainda analisam os documentos e dados apreendidos e tomam declarações dos investigados, testemunhas e informantes.