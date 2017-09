Oito corpos carbonizados em acidente na BR 101 devem passar por exames para identificação

Compartilhar no Facebook

Quatro vítimas ficaram feridas e seguem internadas em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.

Das 11 vítimas do grave acidente na BR 101, em Mimoso do Sul, oito tiveram os corpos carbonizados. Segundo informações de funcionários do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, os corpos que foram carbonizados deverão passar por exames de DNA para identificação e liberação. Todos eles também serão transferidos para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Equipes do DML da Capital também seguiram para o SML de Cachoeiro para ajudar a preparar os corpos. Os trabalhos começaram nesta segunda-feira (11), por volta das 7 horas. Os outros três corpos que não foram carbonizados também seguirão para a Capital, onde serão reconhecido pelos familiares. Entre as vítimas também existe uma criança de oito anos, que seguia com a mãe.

Quatro vítimas permanecem internadas na Santa Casa de Misericórdia, também em Cachoeiro de Itapemirim. Uma delas continua em estado grave. É um homem que sofreu traumatismo craniano, passou por uma cirurgia ortopédica e respira com a ajuda de aparelhos.

Outra vítima é um adolescente de 17 anos. O pai do jovem contou que o filho está bem e pode ter alta a qualquer momento. Ele relatou também que durante o acidente o filho estava acordado e contou com a ajuda de uma pessoa para sair o micro-ônibus. Todos que estavam no veículo retornavam de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para Domingos Martins.