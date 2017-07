O que é Depressão? Causas, Sintomas e Tratamentos. Pode levar a pessoa a se matar.

O que é a Depressão? Neste artigo você vai saber mais sobre o que é a depressão, suas causas e seus tratamentos. O que leva uma pessoa a depressão? quais as causas da depressão? como é feito o diagnóstico? Quais os tratamentos indicados? Para saber sobre tudo isso e mais, continue lendo esse artigo.

Nos dias atuais as pessoas geralmente confundem tristeza com depressão, mas é preciso entender que a depressão vai muito além da tristeza. Isso ocorre devido à banalização que o conceito de depressão sofreu na atualidade. É próprio do ser humano, de acordo com o momento que o mesmo está vivendo, sentir-se triste, afinal, quem fica feliz ao perder um ente querido? Ou ao perder o emprego que tanto gostava?

É absolutamente comum sentir-se triste diante de acontecimentos desse patamar, mas mesmo com essa tristeza a pessoa ainda responde a estímulos de prazer, ela ainda consegue levar a vida. Porém diante de um quadro depressivo a pessoa não responde mais aos estímulos de prazer e isso passa a afetar diretamente seu cotidiano e sua vida como um todo, e as atividades que antes eram prazerosas deixam de despertar o interesse.

Os comportamentos depressivos são atribuídos a falta de controle sobre a própria vida, a visão negativa do mundo e da vida, a passividade diante de conflitos, etc.

É importante o tratamento para as pessoas que sofrem de depressão, pois a mesma interfere diretamente em sua vida social e profissional, aos poucos a pessoa pode deixar de se relacionar com os amigos, parentes, e deixar de ir trabalhar, para citar alguns exemplos.

Auto-aversão – A pessoa se sente inútil e culpada e faz duras críticas a si mesmo em decorrência de suas falhas e seus erros.

Irritabilidade – A pessoa apresenta baixo nível de tolerância e torna-se agitada, inquieta e violenta diante de situações comuns em que estas reações não seriam esperadas.

Dores inexplicáveis – A queixa diante de dores físicas como dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas, dores no estomago, passam a ser frequentes diante de um quadro de depressão.

Problemas de concentração – Dificuldade para se concentrar, lembrar das coisas e tomar decisões.

Alterações de peso e apetite – A depressão faz com que a pessoa sofra alterações em seu apetite, causando a perca ou o ganho de peso.

Perda de energia – O corpo parece estar pesado, lento, e pequenas tarefas parecem cansar muito e levam mais tempo para serem concluídas.

O grau de depressão elevado pode levar a morte – a pessoa se matar.

Os Graus da Depressão

É a partir da gravidade que a Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica os graus da depressão:

Leve: A pessoa apresenta um cansaço inexplicável, sente-se incomodado e triste, porém continua a manter suas atividades cotidianas, como trabalhar, estudar, sair, etc. Na maioria das vezes são os amigos, colegas de trabalho e familiares mais próximos que percebem a mudança.

Moderada: Nesse caso a depressão afeta as relações sociais, familiares e profissionais da pessoa. Nesse grau a pessoa fica mais perturbada e lenta em determinadas situações, em outras fica mais impaciente e violento e sua concentração nas atividades diárias e no trabalho ficam aparentemente prejudicadas.

Grave: Nesse grau de depressão a pessoa reduz ou interrompe suas atividades habituais, e fica impossibilitada de mantê-las. Em alguns casos pode apresentar tendência suicida, períodos de alucinação e delírio. Dessa forma pode acabar comprometendo sua vida e a vida de outras pessoas podendo levar ao suicidio. Nesses casos há a necessidade de tratamento medicamentoso e cuidados especiais.