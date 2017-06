O Dia mundial foi comemorado com ações de conscientização no município

No início da manhã do dia 05 de junho segunda feira, após ser servido um delicioso café aos presentes, a Polícia Militar, promoveu, em parceria com a Escola Estadual de Monte Senir, realizou uma passeata educativa com alunos.

Na ocasião, os participantes caminharam no perímetro urbano, em Monte Senir, expondo cartazes, que foram aos poucos sendo afixados em Estabelecimentos Comerciais pelo percurso e, ainda, distribuindo panfletos sobre a importância de preservarmos o meio ambiente.

Noutro ponto, foi montada uma tenda de apoio para distribuição de mudas de árvores, servindo também para a conscientização do uso racional da água.

No fim da manhã, foi realizada panfletagem na Rodovia do Café, em Monte Senir, entregando aos transeuntes e condutores de veículos um material incentivando-os a ampliarem e preservarem os recursos naturais, além de ter sido entregues mudas de árvores de diversas espécies, objetivando que seja aumentada a área florestal de Barra de São Francisco.