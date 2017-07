Nomeação de ‘servidora fantasma’ PODE COLOCAR EX -PREFEITO E CÚMPLICES NA CADEIA

O Ministério Público Estadual (MPES) ajuizou, na última quinta-feira (22), uma denúncia contra o ex-prefeito de Barra de São Francisco (região noroeste), Luciano Pereira, e mais duas pessoas, em decorrência da nomeação de uma “funcionária fantasma”. Eles foram denunciados pelos crimes de peculato (desvio de dinheiro público), falsidade ideológica e associação criminosa. Em caso de condenação, as penas somadas podem chegar até 20 anos de prisão. Na denúncia inicial (0004473-16.2017.8.08.0008), o órgão ministerial narra que os acusados teriam se associado com o fim de cometer crimes contra o erário. O MPES aponta que a advogada Mônica Nogueira da Gama Andrade – também denunciada – teria recebido salários, entre abril e setembro de 2015, mesmo sem ter prestado serviço ao município. Consta que ela estaria lotada no cargo de coordenadora administrativa da Procuradoria, porém, a promotoria não encontrou nenhum ato de nomeação ou registros do cumprimento de jornada de trabalho. No período, ela recebeu aproximadamente R$ 13,5 mil.

A ação cita que a legislação previa a existência de apenas um cargo do tipo, que já seria ocupado por uma servidora efetiva. O MPES também apontou que o endereço que constava na ficha funcional de Mônica era a sede da Rádio Jovem Barra FM, que pertence ao ex-prefeito, e o telefone indicado pertencia ao gabinete do Prefeito. Por outro lado, a promotoria levantou que a acusada colocou em seu perfil no Facebook que morava em Vila Velha. Depois foi constatado que ela era funcionária da Prefeitura de Colatina, cedida à Câmara de Vereadores de Vila Velha. Após o levantamento dos dados, o MPES passou a ouvir testemunhas que comprovariam, em tese, a prática dos crimes. Em depoimento, a própria acusada teria confessado que nunca trabalhou na Prefeitura de Barra de São Francisco e que Luciano teria prometido nomeá-la sem a necessidade de a mesma ir ao município. Também foram denunciadas a ex-secretária de Administração, Clemilda Campos Barros, e o coordenador-geral administrativo de Gabinete, Leandro de Oliveira Moreira, pela inserção de dados falsos para dar vazão à irregularidade. A situação é totalmente ”seria” que pode provocar a prisão dos envolvidos. A denúncia foi assinada pelo promotor de Justiça, Rafael de Melo Gariolli. O caso tramita na 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco. ”Está é apenas” a ponta do problema, relacionado a fantasmas. Segundo informações ”mais dois casos” serão enviados ao ministério público . Deve ser divulgado na próxima semana.

Extraído: Século Diário