Acontece nesta quarta-feira, 14 de junho de 2017, a Noite do Boteco do Lions Clube de Barra de São Francisco, que é um dos eventos mais tradicional do município. Nesta quarta a noite dançante promete muito, uma vez que todos ainda estão na ressaca do dia dos namorados.

A noite dançante, com música ao vivo, será na sede do Lions e promete agitar a cidade.

Os convites são limitados e a comida é liberada para os participantes, que terão que pagar apenas as bebidas que consumirem.