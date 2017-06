Mulher esfaqueia marido durante briga em Cotaxé, distrito de Ecoporanga

Uma briga entre casal quase acaba em morte, na noite de sexta-feira (23) por volta das 23:30h, no distrito de Cotaxé, onde acontecia uma festa de Arraiá na praça.

Denúncias relataram que um casal estaria brigando, a polícia foi até o local para evitar qualquer acidente, mas ao chegar na praça não encontrou os envolvidos.

Mais tarde por volta das 00:00h chega a notícia que a senhora G. G.(24) tinha esfaqueado o esposo D. F.(31), e a vítima já teria dado entrada no hospital Fumatre de Ecoporanga. A polícia voltou ao local e foi até a casa do casal mas não encontrou ninguém. A residência estava com várias manchas de sangue pela cozinha, a polícia fez buscas no local, mas sem êxito.

D. F. foi levado para o hospital de Barra de São Francisco para receber melhores cuidado.