Mulher é estuprada na frente da filha de 4 anos em Nova Venécia

Jhon Martins/Rede de notícias ES

Uma mulher de 30 anos foi estuprada na frente da filha de 4 anos, na noite de ontem, 17 de junho de 2017, em Nova Venécia. O abuso sexual ocorreu por volta das 23h30, no Córrego da Penha, na zona rural do município.

A vítima relatou à polícia que estava dormindo em sua residência, juntamente com sua filha, quando se assustou com um homem de cor morena, com um piercing no lado esquerdo do nariz, vestindo uma camisa vermelha, deitado, sem roupa, ao seu lado.

A mulher disse ainda que percebeu que o indivíduo havia tirado, também, a sua roupa. Neste momento, ela tentou correr e ameaçou gritar, porém foi agarrada pelo braço, agredida com um tapa no rosto e, logo em seguida, jogada no chão, tendo o acusado segurado suas pernas e cometido o estupro.

