Motoqueiro atira e mata homem em fazenda de ex-prefeito em São João do Manteninha, Leste de Minas

Até o presente momento ainda não há autoria definida, mas as investigações continuarão por parte da Polícia Civil de Mantena, com apoio da Polícia Militar.

Segundo informações da PM, o presidiário Lourival Gonçalves Cruz, 58, , acusado e condenado por estrupo na cidade de Central de Minas, e que cumpria pena em regime semiaberto no Presidio da Comarca de Mantena saiu por volta de 06hs do presídio e foi trabalhar em propriedade rural localizada em São João do Manteninha. Por volta das 08h30min da manhã desta quinta feira, (08/06), 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta entraram na propriedade, tendo o carona descido da moto e efetuado 02 disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, que veio a óbito no local.

Lourival Gonçalves trabalhava na fazenda que pertenceu ao ex-prefeito Paulo Roberto (Paulinho), localizada depois da ponte indo para o distrito de Vargem Grande, no trevo da MG-BR 381, que liga Mantena a Governador Valadares. Ele estava no local trabalhando e foi contratado pela proprietária da fazenda, esposa do ex-prefeito, que segundo comentários estava lhe dando uma nova oportunidade de trabalho e ressocialização.

Fonte: Assessoria da PM/Mantena