MOTOCROSS FAZ SUCESSO EM MANTENA – MG – Veja as fotos.

Na manhã deste domingo, 11/06/2017, foi um dia de muita emoção e adrenalina na área de festa do Parque de Exposições em Mantena onde aconteceu a tão aguardada prova do Motocross. Evento que há mais de quatro anos não era realizado na cidade e que trouxe novamente um grande público e mostrou que os amantes deste tipo de esporte estão cada dia gostando mais.

O dia foi também de reunir amigos em torno do esporte, o mesmo acontecendo com várias famílias que compareceram no local da pista.

As disputas aconteceram em várias categorias, e algumas delas apresentando várias promessas do esporte com crianças pilotando como se fossem adultos, o mesmo acontecendo com meninas, acelerando em um esporte onde predomina os homens.

Foi uma tarde de grande público na área da festa, uma estimativa de cerca de três mil pessoas curtindo esta modalidade do Motocross. A população de Mantena provou mais uma vez que adora este tipo de esporte, que é o Motocross.

Este evento teve o apoio da prefeitura de Mantena, através do prefeito João Rufino (PSB), que tem recebidos elogios de todos os lados.

Texto e Fotos: Juninho / Portal Mantena

Colaboração com fotos Gilberto Gil

Veja as Fotos: