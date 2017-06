MOTO ROUBADA EM MANTENA

Compartilhar Facebook

Geniel Valim, morador no córrego do Garfo Município de Água Doce do Norte, teve sua MOTO placa MRF 5878 Água Doce do Norte, Roubada. O acontecido foi nesta segunda feira, 05 de junho de 2017.

Ele estava no Hospital Evangélico de Mantena, acompanhando o irmão dele que está internado. Ele disse que deixou a moto em frente ao Hospital de manhã e quando saiu pra ir embora a tarde não encontrou a MOTO. A referida MOTO é de cor vermelha, ele pede se alguém ver esta MOTO chame a policia, ou entre em contato 27 998510698.