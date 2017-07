FATALIDADE: Morre no Hospital Assaltante baleado por Policial em Barra de São Francisco.

O suspeito de assalto, identificado apenas pelo primeiro nome, Geovane, morreu após da entrada no Pronto Socorro do Hospital Dra. Rita de Cássia, em Barra de São Francisco.

Geovane foi baleado na noite de sábado, 1 de julho de 2017, por um policial militar no bairro Irmãos Fernandes. Além de Geovane, seu amigo Ronilson também foi preso.

A ação do policial, Soldado Coimbra, teve grande repercussão na cidade.

A prisão

O policial soldado Coimbra seguia para sua residência em uma honda Biz. Ainda fardado, o policial recebeu informações de que dois homens em uma moto haviam praticado assaltos neste mesmo dia.

Ele comunicou a polícia e seguiu os suspeitos. Já no bairro Irmãos Fernandes, próximo ao Bambuzinho’s Bar, o polícia deu voz de prisão ao dois. Em situação difícil, o policial precisou atirar em um dos suspeitos, que ficou caído do chão até a chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, o homem alvejado tentou trocar tiros com o policial, que revidou.

Mais duas viaturas chegaram ao local para dar apoio ao policial. Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Barra de São Francisco. Os dois são de Mantenópolis e foram identificados como Ronilson e Geovane.

Vários moradores ficaram assustados com o barulho do tiro. Muitas pessoas estiveram no local e acompanharam o trabalho da polícia militar e do Corpo de Bombeiros.

Polícia e hospital ainda não divulgaram boletim sobre o estado de saúde do homem baleado.

Os dois são os suspeitos do assalto a um casal no centro de Barra de São Francisco,