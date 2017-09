Moradores de Água Doce do Norte passam a noite com fome, sede e frio na beira da estrada

Moradores de Água Doce do Norte passaram por uma situação difícil nesta semana. Pessoas que precisam de consultas e tratamentos em outras cidades estão sentindo na pele o descaso da administração municipal.

Mais de 20 pessoas, sendo 7 crianças, passaram a noite com fome, sede e frio, na beira da estrada em São Domingos do Norte, por falta de pneu sobressalente no ônibus que as transportava. O ônibus ficou sem pneu às 2 da manhã e só entrou no reparo às 7 horas.

Várias pessoas perderam consulta que estava marcada.

Ninguém da prefeitura municipal quis comentar o assunto.