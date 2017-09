MOMENTOS DE EMOÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS MARCARAM O INTERCÂMBIO

Aconteceu entre os dias 01 e 02 de setembro (2017) no município de Barra de São Francisco – ES, intercâmbio entre famílias atingidas pelo crime ambiental provocado pelo rompimento da barragem em Mariana (MG) e famílias atingidas das enchentes ocorridas em Barra de São Francisco (ES).

Mesmo diante de realidade diferentes, pois ambos foram atingidas, sendo uma por desastre natural e outra por crime ambiental, as famílias capixabas foram atendidas com o Projeto SOS ES, desenvolvido pela Rede Cáritas e conquistaram a casa própria por meio de parcerias e mobilização de recursos públicos e privados; E os atingidos pelo rompimento da barragem ainda moram em imóveis alugados pela Samarco e serão indenizados.

Foram partilhadas vivências entre as duas realidades e o processo de autoconstrução a partir da experiência do Projeto SOS ES, no qual através da rede Cáritas mobilizou recursos e parceiros para a construção de 25 imóveis às famílias atingidas pelas fortes chuvas em Barra de São Francisco (ES). Hoje se tornou o Conjunto Habitacional Elza Maria de Oliveira, gerido pela Associação dos moradores desse conjunto.

Com a experiência do SOS ES, o intercambio resgatou a esperança, novas possibilidades para autoconstrução a partir da união, da resistência, da participação e emancipação de mulheres e da luta diária pelos direitos violados e negados de forma brutal, visto que as famílias em ambos territórios não escolheram ser atingidas.

texto. Cáritas Diocesana São Mateus

fotos. Cáritas e Mazinho Do Hospital